La conferința de presă premergătoare jocului, Marius Șumudică s-a declarat deranjat de faptul că Mihai Stoica, oficial al FCSB, este analist permanent la o televiziune și formator de opinie.



"Îl consider pe Mihai Stoica unul dintre cei mai buni președinți, dacă nu cel mai bun, și consider că locul lui este acolo unde trebuie. Ar fi un analist foarte bun de televiziune, dar lasă FCSB-ul, ăsta e sfatul meu pentru Mihai Stoica. Dacă vrei să mergi la Tazz și să faci și gogoși... asta zic eu, dacă vrem să avem un fotbal sănătos", a spus Șumudică.

Replica lui Mihai Stoica pentru Marius Șumudică



După ce a văzut declarațiile lui Marius Șumudică, Mihai Stoica a amintit despre înțelegerea pe care a făcut-o în 2023 cu Cristi Săpunaru.



"Eu am o convenție cu cei de la Rapid. Cu Cristi Săpunaru. Dacă am spus că n-am să atac Rapidul niciodată, nu am să îl atac niciodată. Cei de la Rapid nu ne-au atacat.



Nu vreau să cad în plasa întinsă. Să spun ceva, să inflamez spiritele, iar mâine să fie o mare, mare antipatie. Îmi dă sfaturi să aleg. Nu am siguranța materială pe care o are el ca să pot să aleg. Știu că și el a cochetat cu meseria de analist. Eu trebuie să le fac pe ambele.



Îi dau și eu un sfat. Ca să nu se mai enerveze când dă peste emisiuni căutând melodii, să caute pe Spotify melodii. Pe Spotify găsești foarte ușor. Nu videoclipul e important, ci melodia. Eu pe Spotify caut.



N-am chef de replici și de întreținut polemici chiar deloc, dar duce cam jos nivelul dacă vrea o polemică. Eu nu sunt la nivel de Tazz și nici de gogoși. Nu mănânc zahar, iar acum începe postul, voi fi pe vegan o perioadă. Când sunt polemici, aș vrea să nu fie la nivel de Tazz. Tazz îmi dă impresia de un curier pe o bicicletă, care stă cu Waze în față să ducă mâncare. Eu nu comand. Dar ce este ciudat e că el a fost aici, asta e culmea! Tu ai funcționat aici și deodată nu-ți mai convine?", a replicat Mihai Stoica, la Prima Sport.



Marius Șumudică: "Zilele trecute am intrat și eu pe YouTube să văd o melodie și pac, îmi apare o emisiune"



"Zilele trecute am intrat și eu pe YouTube să văd o melodie și pac, îmi apare o emisiune. Erau Basarab Panduru și Mihai Stoica, care este la FCSB și este formator de opinie. Și mie mi-ar plăcea să mai merg la Fanatik sau la Digi.

Am văzut că se discuta despre arbitri. La un moment dat, discuția s-a dus într-o direcție în care s-a spus că cel mai în măsură să arbitreze ar fi Radu Petrecu", a mai spus Șumudică.