Marius Șumudică, liber de contract după despărțirea de Rapid, a disecat debutul lui Costel Gâlcă pe banca giuleștenilor și l-a felicitat pentru victorie.



Rapid a învins-o pe nou-promovata FC Argeș, scor 2-0, ambele goluri fiind marcate de Alexandru Dobre în prima repriză (minutele 3 și 34). Chiar dacă succesul este incontestabil, Șumudică a ținut să nuanțeze prestația fostei sale echipe, transmițând că norocul a jucat un rol important.



"Felicitări celor de la Rapid, felicitări lui Costel Gâlcă, pentru victorie. Nu contează în ce condiţii s-a obţinut, Rapid a plecat bine, cu 3 puncte. Chiar dacă a existat puţină şansă… cei de la FC Argeş, nu sunt subiectiv, chiar dacă Bogdan Andone e cumnatul meu, au avut ocazii rarisime", a zis Șumudică, potrivit Fanatik.



Cine a impresionat și unde e marea problemă



Fostul tehnician din Giulești a intrat în detalii tactice, remarcând sistemul 4-3-3 folosit de Gâlcă, și a nominalizat jucătorii care i-au sărit în ochi, dar a și identificat principala vulnerabilitate a echipei în acest moment.



"Au avut probleme cu Koljic. Burmaz e out şase luni, probabil se va forţa aducerea în parametrii a acestui atacant pe care l-au adus. Să-şi îndeplinească obiectivele stabilite de domnul Angelescu, câştigarea unui trofeu", a punctat "Șumi", care i-a lăudat în mod special pe doi dintre jucătorii Rapidului: "(Cei mai buni jucători?) Dobre, prin reuşite, şi Keita, punct fix. A jucat bine."



În altă ordine de idei, Șumudică a confirmat și ruptura totală de conducerea clubului, precizând că nu a mai comunicat cu nimeni din staff-ul administrativ după plecarea sa.



"Nu am vorbit cu absolut nimeni, a fost un episod al carierei mele, nu am reuşit mai mult, dar s-a încheiat. Vreau să discut cât mai puţin de ceea ce a fost", a mai spus antrenorul, care a lansat și un avertisment pentru Gâlcă înaintea următorului meci, derby-ul cu CFR Cluj: "Rapidul are un program foarte bun, o prinde pe CFR după cupele europene, nu le va fi uşor să-i scoată pe Paksi".