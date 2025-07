Totuși, la clubul patronat de Dan Șucu, tehnicianul pare că s-a temperat destul de mult, iar controversele apărute în ceea ce îl privește au fost mai mici și mai rare.

Marius Șumudică, o ”bombă cu ceas”! Fostul său elev dezvăluie: ”Și-a dat pantalonii jos și s-a întors cu fundul spre noi!”

Un fost elev de-ai săi din Turcia a dezvăluit mai multe întâmplări în care antrenorul român s-a aflat în prim plan.

Andre Sousa, fostul elev al lui Marius Șumudică de la Gaziantep, a vorbit într-un interviu recent despre antrenorul român și a făcut o serie de declarații incredibile.

”Am povești cu el. Înainte să plec în Turcia, el m-a sunat. ’André, știu să vorbesc portugheză’ – pentru că jucase la Marítimo. ’Tu stai liniștit, vino aici, voi fi tatăl tău. Vei câștiga mulți bani cu mine’ [râde]. A reușit să-mi mai ia puțin din teamă. Am început să râd, soția mea a început să râdă. Măcar antrenorul îmi dădea încredere. Am simțit că nu mă va lăsa să cad și până la urmă am mers. A fost amuzant.

Un personaj. O bombă cu ceas adevărată. Aproape că ne-am calificat în Conference League, am fost și pe primul loc în acel an, i-a mers foarte bine. Și odată un antrenor l-a făcut ’pitic’ după o victorie de-a noastră. Șumudică avea o puternică latură motivațională. În vestiar ne-a spus: ’Acel antrenor m-a făcut pitic, vreau să văd acum caracterul echipei mele, să mă apere.’ Am câștigat meciul, sărbătoream, și el iese alergând direct spre tribună, noi ne gândeam că o să iasă cu scandal, pentru că mai fusese o ceartă înainte. Dar ce-a făcut? S-a dus în tribună, a urcat în primele rânduri și a luat un pitic de acolo și a început să danseze cu el în cârcă, pe umeri [râde]. Ca să vedeți ce nivel are. Piticul probabil că nici n-a înțeles ce se întâmpla”, a spus Sousa, conform Tribuna Expresso.

Apoi, portughezul a povestit un gest șocant făcut de Marius Șumudică. Totul s-a petrecut în primul său mandat la Gaziantep, în timpul pandemiei de COVID-19, când patronii turci le-au propus jucătorilor și antrenorului o reducere salarială.

Antrenorul român a recurs la un gest extrem pentru a-și convinge jucătorii să nu accepte reducerea salariului.

”Îmi amintesc de o altă fază. E mai dură, dar cred că nimeni nu se va supăra. În perioada Covid-19, toate echipele voiau să reducă salariile jucătorilor. El, ca antrenor străin, a vorbit cu toți jucătorii străini și i-a întrebat dacă vreunul va accepta reducerea salariului. Cum eram departe de țara noastră și de obicei suntem mai bine plătiți, am spus toți că nu.

Apoi ne-am adunat pe teren și turcii au decis la fel ca noi. Președintele voia să aibă discuții individuale cu fiecare jucător pentru a afla decizia lui. Antrenorul a spus că oricine acceptă reducerea salariului după întâlnirea cu președintele, probabil că nu va mai conta pentru echipă și va fi scos din lot.

Unii jucători, în special turci, au acceptat reducerea. Și el, nebun, a programat o altă întâlnire prin video, cu toți jucătorii, inclusiv cu președintele, și a spus că decizia trebuie luată prin vot majoritar. Să nu uităm, turcii sunt mult mai rezervați decât noi, și la un moment dat a izbucnit și a zis: ’Aaa, voi vreți să mi-o trageți? Vreți să mi-o trageți? Atunci trageți-mi-o. Mai lipsește doar să-mi dau pantalonii jos ca să mi-o trageți’ – și chiar și-a dat pantalonii jos și s-a întors cu fundul [râde]. Cert este că nimeni n-a mai acceptat reducerea salariului”, a povestit Sousa.



Marius Șumudică a fost antrenorul lui Gaziantep în două mandate, mai întâi în perioada iulie 2019 – ianuarie 2021, iar mai apoi în perioada septembrie 2023 – martie 2024.

Ultima oară, Șumudică a fost antrenorul Rapidului, echipa sa de suflet, aventură care nu s-a încheiat prea bine pentru antrenorul român. Tehnicianul a decis să părăsească echipa după un singur sezon în care a avut probleme atât cu fanii giuleștenilor, cât și cu mai mulți oficiali ai clubului.