Rapid este direct interesată de rezultatul partidei din această seară, U Cluj - FCSB. Giuleștenii au nevoie de un pas greșit al ardelenilor pentru a păstra șanse reale la locul 4, care poate duce în Conference League.

Șumudică: "Țin să o felicit pe FCSB pentru titlul câștigat"



Totuși, Șumudică spune că nu este interesat dacă FCSB va folosi echipa de bază pe Cluj Arena sau va menaja titularii obișnuiți.



"Nu este problema mea (n.r - dacă FCSB va juca cu prima echipă contra lui U Cluj). Nu vreau să discut despre ceea ce se întâmplă la FCSB.



Țin să-i felicit pe această cale că au luat campionatul. Este uman, este firesc. Felicitări! Înseamnă că sunt cei mai buni dacă au câștigat campionatul. Nu pot decât să-i felicit. Mai departe, nu e problema mea dacă vor juca cu prima echipă sau cu jucători care au jucat mai puțin. E treabă fiecăruia. Fiecare își face curat în propria ogradă și știe cel mai bine ce are de făcut.



Eu m-am uitat la partida de aseară. Nu am văzut imaginile respective (n.r - de la sărbătoarea lui FCSB). Le-au dat la televizor sau ce? M-am uitat la Craiova - CFR, după care am mutat și am văzut un meci din Arabia", a spus Șumudică, la conferința de presă premergătoare derby-ului Dinamo - Rapid, programat luni seară, pe Arena Națională.



Șumudică: "Dacă ăsta e respectul lui Bîrligea pentru competitoare, e treaba lui"

La conferința de presă, lui Șumudică i-a fost arătată și fotografia controversată postată de Daniel Bîrligea după ce FCSB a devenit campioană matematic.



Într-un story pe Instagram, Bîrligea a postat o fotografie în care apare un berbec cu o medalie la gât pe care scrie "Campionii 2025". Respectivul berbec ține în lesă doi câini, iar în partea de jos a fotografiei apar și trei păsări. Postarea atacantului de la FCSB a părut o trimitere către rivala Dinamo și un derapaj rasist la adresa celor de la Rapid.



"Postarea lui Bîrligea? Nu am văzut-o. Și ce reprezintă? Nu știu. Fiecare răspunde pentru ceea ce face. Acum stau eu să intru în polemică cu Bîrligea? El e jucător, eu sunt antrenor. E treaba lui. Dacă el așa gândește, dacă ăsta e respectul lui pentru competitoare, e treaba lui. Nu stau să comentez", a spus Șumudică.