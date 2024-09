Suma uriașă cheltuită de Valeriu Iftime în sezonul trecut pentru a scăpa Botoșaniul de la retrogradare

Omul de afaceri a dezvăluit că a pierdut o sumă considerabilă din cauza unor decizii eronate, inclusiv încrederea acordată unor persoane nepotrivite și gestionarea defectuoasă a echipei pe care o patronează.

FC Botoșani a evitat retrogradarea în mod miraculos în sezonul trecut, dar prețul a fost unul imens, după cum susține Valeriu Iftime.

"Anul trecut când am crezut în Croitoru că face o echipă nouă. Și m-a costat mult... Mersul până la retrogradare, a fost o greșeală colosală! Și i-am dat voie lui Marius să facă echipa, fără să mai țin cont de nimic: „Fă ce știi tu!”. Mi-au adus jucători care au plecat toți.

Trei milioane (a pierdut anul trecut, n.r.)... Și ele se continuă. Foarte mulți bani pierduți pentru un gest de neatenție. Plus că eu am crezut că mă las... Voiam să mă las și găseam altceva ce să fac. Aveam proiectele mele personale. Am căutat doi ani să o vând", a susținut Valeriu Iftime, potrivit GSP.

Iftime a încercat să vândă clubul

Iftime recunoaște că a încercat să vândă clubul timp de doi ani, însă a renunțat la idee, deoarece s-a confruntat numai cu „panglicari” care promiteau că vor aduce bani, dar n-au oferit nicio garanție solidă: "Am avut tot felul de panglicari care-mi povesteau că vin să facă bani. Când îi aud că vor să facă bani cu echipa din Botoșani eu intru în pământ! Gata, uită! Am cerut trei milioane de euro prin scrisoare de garanție pentru trei ani. N-a adus nimeni... Am zis că le mai dau eu un milion, dar să-mi garanteze să-mi ține fotbalul. N-am găsit pe nimeni."

Acum, Iftime este hotărât să continue să susțină echipa și chiar să dezvolte infrastructura sportivă și culturală din județul Botoșani. El și-a asumat responsabilitatea de a menține FC Botoșani pe linia de plutire cel puțin doi ani, timp în care va încerca să construiască un stadion nou și să pună bazele unei academie de fotbal: „Nu poți avea un oraș modern fără un stadion, operă sau teatru.”