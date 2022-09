Suma pe care Vadim Rață ar fi obținut-o pentru a pleca de la FCSB. Mijlocașul a negociat direct cu Gigi Becali

Vadim Rață (29 ani) a sosit la FCSB în vara acestui an, în schimbul a 300.000 de euro. Adus de la FC Voluntari de Mihai Stoica (57 ani) și Nicolae Dică (42 ani), mijlocașul central nu l-a impresionat pe Gigi Becali (64 ani), care l-a trimis înapoi la clubul din Ilfov.

Pentru a pleca de la vicecampioana României, Vadim Rață ar fi negociat direct cu Gigi Becali. Potrivit informațiilor prezentate de Fanatik, fotbalistul s-ar fi ales cu 40.000 de euro în urma discuțiilor cu patronul de la FCSB, echivalentul a salariul pe patru luni.

Vadim Rață: "N-am înțeles nimic din experiența la FCSB!"

"Să vă mai spus și că mie agentul imobiliar nu a reușit să-mi găsească un apartament, ca să mă mut mai aprope de Berceni, în două săptămâni... Deci ce să mai zic de mine, să mă acomodez acolo?

Din presă am aflat că o să revin la Voluntari. Dică a vorbit cu mine a doua sau a treia zi.

N-am reușit să înțeleg nimic (n.r. - din experiența la FCSB). A fost o perioadă foarte scurtă. Am ajuns la echipă, am făcut un antrenament, iar a doua zi m-a băgat în meci. Al doilea meci, peste trei zile, am făcut doar antrenamente de tactică. Am jucat în spatele vârfului. La al treilea meci când am ieșit în prima repriză m-a băgat în bandă, deci nu în poziția mea", a spus Vadim Rață la finalul meciului Voluntari - Rapid.

Cine este Vadim Rață

Vadim Raţă s-a născut la 5 mai 1993, în Chişinău, Republica Moldova. A început fotbalul profesionist la Sheriff Tiraspol, club care l-a împrumutat, de-a lungul anilor la FC Tiraspol, Zaria Bălţi sau Speranţa Nisporeni, iar în 2018 a ajuns la Milsami Orhei. În februarie 2019 s-a transferat în România, la Chindia Târgovişte, pentru care a evoluat 89 de partide, a înscris 5 goluri şi a oferit două pase de gol.