"Subiect închis!" Sabău a anunțat ce se întâmplă cu Vladislav Blănuță: "Sper să înțeleagă ce i-am transmis"

"Da, e închis subiectul, are potențial, poate crește. La ce campionat a făcut, în ultimul timp mai puțin, e și el bulversat - multe discuții -, e un jucător care și-a făcut treaba, îl apreciez foarte mult. Am lucrat foarte bine dacă el a făcut cel mai bun an.



E la început de carieră. Îl va ajuta foarte mult. Sper să înțeleagă ce am discutat cu el, mesajul pe care i l-am transmis permanent.



(n.r. - i-am zis) Ce trebuie să facă pentru a ajunge un jucător foarte important. Mai bun decât este! Depinde de el", a declarat Ioan Ovidiu Sabău, în conferința de presă de după U Cluj - Rapid 2-2.