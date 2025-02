Dinamo a avut o evoluție ștearsă la Botoșani, însă punctul este suficient pentru a urca temporar pe primul loc în Superliga. "Câinii" pot fi însă devansați de mai multe echipe la finalul rundei.

Cătălin Cîrjan: "Vrem să ducem Dinamo în Europa"



La finalul partidei de la Botoșani a surprins o declarație dată de Cătălin Cîrjan la flash interviu: "Dificil din trei în trei zile, dar d-asta ne-am apucat de fotbal. Ne dorim să jucăm foarte multe meciuri, dorim să ducem Dinamo înapoi în Europa, să jucăm din 3 în 3 zile".



Dinamo nu are drept de joc în competițiile europene nici în sezonul următor, având în vedere că încă se află în insolvență. Declarația lui Cîrjan l-a luat prin surprindere și pe Florin Prunea, prezent în studio la Digisport.



"Probabil că nu știe. El e jucător tânăr... da, a greșit băiatul", a spus Prunea, după interviul lui Cîrjan.

Cătălin Cîrjan: "Nu vorbim despre titlu"



"Toate echipele joacă cu noi la sută la sută, toate vor să câștige contra lui Dinamo. În seara asta am început puțin moale, nu ne-am făcut jocul cum trebuia, am jucat multe mingi lungi. Și terenul ne-a dezavantajat, dar nu e o scuză. Nu suntem mulțumiți, dar e ok că am plecat cu un punct de aici.



Deocamdată suntem pe primul loc. Ne doream să câștigăm, să fim acolo la finalul etapei, dar n-a fost să fie. Ne pregătim săptămâna asta și sperăm să câștigăm contra Farului.



Nu vorbim despre titlu. Vrem să ne facem jocul cât mai bine și să îmbunătățim ce avem de îmbunătățim pentru că se vede că avem și anumite probleme. Ne antrenăm foarte bine și vedem ce va fi.



Toate partidele sunt grele. Sunt ultimele meciuri, dar vom merge cu gândul la victorie, să dăm totul", a mai spus Cîrjan.

În runda următoare, Dinamo va primi vizita celor de la Farul Constanța, sâmbătă, 15 februarie, de la ora 20:00.