"Stiu ce pot sa dau fotbalului!" Dennis Man reactioneaza dupa ofertele din aceasta vara: "La Steaua e presiune"

FCSB a invins Dunarea Calarasi cu 2-0, iar primul gol al stelistilor a fost marcat de Dennis Man.

FCSB este lider in Liga 1, dupa ce a invins Dunarea Calarasi cu 2-0. Dennis Man a deschis scorul in minutul 8 si putea reusi dubla in minutul 37, insa mingea a trecut pe langa poarta.

"Am marcat din nou, ma simt foarte bine, incerc de la meci la meci sa fac mai multe. Sper ca incet sa revin la forma de anul trecut", a declarat Man la finalul partidei.

Acesta a vorbit si despre declaratiile patronului de la FCSB, cel care are pretentii tot mai mari de la echipa sa.

"Din punctul meu de vedere, la Steaua e presiune. Ce spune patronul echipei e normal, e normal sa puna presiune. El vrea ca de la meci la meci sa crestem", a explicat acesta.

Dennis Man a primit oferte de la echipe mari in aceasta vara. S-a vorbit despre Anderlecht, Roma sau Manchester United ca fiind interesate de serviciile romanului.

"Ele imi dau incredere, stiu ce pot sa dau fotbalului si ce pot sa fac pentru aceasta echipa", a spus mijlocasul stelist.