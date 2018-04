Stelistul caruia nimeni nu i-a dat nicio sansa, comparat acum cu O LEGENDA A REALULUI: "Lumea imi zicea ca sunt NEBUN cand spuneam ca va ajunge departe!"

Florin Nita a prins un transfer important cand nimeni nu se mai astepta.

Fostul portar al Stelei a plecat la Sparta Praga in aceasta iarna, la 30 de ani. Gigi Becali a incasat 2 milioane de euro in schimbul jucatorului caruia nu i se dadeau prea multe sanse in 2013 cand a venit de la Concordia.

Florin Tene isi aminteste de inceputurile lui Nita la Steaua. Era al patrulea portar din lot si nimeni nu anticipa ascensiunea sa. Fost antrenor cu portarii la Steaua, Tene este unul dintre putinii oameni care au crezut in capacitatea lui Nita de a creste si este de parere ca internationalul roman poate juca la o echipa si mai importanta decat Sparta Praga. Campionatul Spaniei i s-ar potrivit cel mai bine in opinia lui Tene care il compara pe Nita cu legenda Realului, Iker Casillas.

"Drept dovada ca a ajuns la Sparta Praga, o echipa destul de buna. Cred ca ar putea face pasul spre un campionat si mai important daca va avea evolutii constante. Cred ca cel mai bine i se potriveste campionatul Spaniei. E un portar de statura medie, precum Iker Casillas, are un echilibru foarte bun. Cand am venit la Steaua, era al patrulea portar. Eu spuneam ca va ajunge departe, iar lumea imi spunea ca sunt 'nebun'. Intre timp a ajuns numarul unu la Steaua si unul dintre portarii echipei nationale", a declarat Florin Tene pentru ProSport.

Nita a jucat la Steaua in perioada 2013-2018 si a castigat doua titluri de campion, o Cupa a Romaniei, doua Cupe ale Ligii si o Supercupa.