"Sorinaccio", la ora regretelor. Legenda Craiovei Maxima a făcut bilanțul pentru echipa lui Rotaru

Echipa condusă de Eugen Neagoe va juca luni, de la 20:30, în Giulești, cu Rapid. Meciul contează pentru penultima etapă a play-off-ului Superligii.

Sorin Cârțu, fostul mare jucător al Craiovei Maxima, a expus exact ce gândește după un sezon în care formația în care investește omul de afaceri Mihai Rotaru spera la mai mult.

"Să vedem ce se mai întâmplă luni și, în funcție de ce se întâmplă luni, ce se mai întâmplă și duminica viitoare. Dacă este așa cum ne dorim noi, cu victorii, pe urmă barajul, lucru care v-am spus, la ceea ce am jucat și tot ceea ce am arătat în play-off-ul ăsta, nu aveam voie să stăm acum cu inima în gât, cu regrete, cu analiză negativă.

Au fost 4 jocuri, cele cu FCSB și CFR Cluj, în care trebuia sa avem minim 8 puncte, dacă nu mai mult. Nu se supăra nimeni, am condus partidele respective, le-am avut sub control, am luat 3 puncte din 4 meciuri.

Gândiți-vă unde eram cu 5 puncte în plus. Sunt regrete și, din păcate, le avem mereu, și anul trecut, parcă suntem blestemați”, a declarat Sorin Cârțu, potrivit Sport Total FM.