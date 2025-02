Atât Dan Nistor, cât și Alexandru Chipciu, l-au acuzat pe fostul mare jucător al Craiovei că i-ar fi înjurat pe cei de la U Cluj după meciul de la Craiova (1-0).



Sorin Cârțu a venit cu replica și s-a luat de Dan Nistor, fost jucător al Universității Craiova, pe care susține că l-a adus în Bănie de la Dinamo.



Sorin Cârțu: ”Nistor era bodyguard la pensiunea din Rucăr”



„Eu n-am avut niciun fel de contact cu Nistor sau Chipciu în acel moment. Eu pe Nistor l-am adus aici, pot să zic și eu. Era bodyguardul de la pensiunea din Rucăr.

Trebuia să fie mai evidentă victoria, dar nu fac analize. Per total mi-a plăcut, a fost o primă repriză intensă”, a spus Sorin Cârțu, la Fanatik.ro.



Ce au spus Dan Nistor și Alexandru Chipciu despre Sorin Cârțu



Dan Nistor: "Am un respect deosebit față de Mihai Rotaru și Mirel Rădoi, dar domnul Rotaru ar trebui să-și aleagă mai bine angajații, nu e normal să vină el să-și ceară scuze pentru anumite persoane. E nepermis ca domnul acela să vină să ne scuipe. Nu trebuia să vină domnul Cârțu să vină se ne înjure, să se comporte așa. E un fost mare fotbalist, antrenor, nu ai voie să te prezinți așa. Vreau să-i mulțumesc lui Mirel Rădoi, pentru că a venit să-și ceară scuze"



Alexandru Chipciu: "Poți să fii legendă beată pe aici sau sub alte influențe, să-ți iei de gât foștii jucători? Ăsta e circul din România. Îmi pare rău de Mirel că îl iubesc. S-au ascuns mingile de care el spunea că niciodată nu o să se întâmple asta. Cum să fii legendă și să miroși a băutură? Păi, promovați-l pe Sabău! El promovează fotbalul. Tot promovăm circarii ăștia. Că Boc ne-a luat arbitraje, că cooperativa... Îmi asum tot ce am spus și cu astfel de personaje nu vreau să mai am de a face"