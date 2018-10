Singurul antrenor care n-are VOIE sa-si dea demisia in Liga 1! Aseara a vrut din nou sa renunte, clubul l-a convins sa ramana: "Nu poate pleca"

Flavius Stoican a vrut sa renunte la postul sau dupa 0-2 cu Hermannstadt.

Sefii nu i-au dat insa voie sa plece. Presedintele Adrian Ambrosie spune ca Stoican trebuie convins sa ramana. Momentan, antrenorul a promis ca mai sta si pentru jocul cu Viitorul din Cupa Romaniei.

"Nu e prima oara cand Flavius isi da demisia. Au mai fost situatii cand a reactionat la fel, imediat dupa anumite meciuri pe care le-am pierdut. A fost o seara trista si putin mai tensionata la Iasi, nu ne asteptam sa pierdem. Flavius e un om de onoare. A dorit in mai multe randuri sa se dea la o parte, dar s-a razgandit. Va sta pe banca si la meciul de Cupa, asta e sigur", a spus Ambrosie pentru Fanatik.

Si patronul Sabo l-a confirmat pe Stoican in functie. "Am stat cu Flavius pana dupa miezul noptii, am cautat solutii ca sa scoatem echipa din criza. Va fi pe banca marti, cu Viitorul", a spus Sabo in Gazeta Sporturilor.