Atacantul central Patrick Fernandes (31 de ani), internaţional al statului Capului Verde, şi-a pus semnătura pe un contract pe doi ani cu echipa de fotbal Oţelul Galaţi, a anunţat clubul, sâmbătă, pe site-ul său oficial.

Cine este Patrick Fernandes



Fabio Patrick dos Reis dos Santos Fernandes vine, liber de contract, din liga a doua portugheză, de la Maritimo Funchal.

El are 1,90 metri şi deţine şi cetăţenia portugheză. Pentru naţionala ţării sale are 4 selecţii, ultima dată fiind rezervă în toamna anului trecut, la o victorie cu Mauritania, în Cupa Africii pe Naţiuni.

Atacantul, care activează la fel de bine şi în flancul drept al atacului, a ajuns în Portugalia în 2016 şi a reprezentat cluburi precum Felgueiras, Tondela, Farense, Varzim, Chaves, Toreense şi Maritimo Funchal.

În 177 de partide oficiale disputate în primele două ligi ale Portugaliei, preponderente fiind cele din eşalonul secund, dar şi în Cupa Portugaliei, a marcat 23 de goluri şi a livrat 17 pase decisive. La Maritimo, în sezonul recent încheiat, a strâns 31 de meciuri (30 în Liga 2 şi 1 în Cupă) şi a creat 6 goluri (2 au fost înscrise de Patrick, 4 au fost assist-uri).

În prima jumătate a anului 2023, Patrick a fost coleg de echipă cu Frederic Maciel, reuşind chiar să înscrie din pasa şeptarului ajuns ulterior la Oţelul. El a jucat şi alături de Joao Lameira.

”Ştiu că aici au reuşit ani foarte buni câţiva jucători portughezi”



''După atâţia ani petrecuţi în Portugalia, am ales cu inima acest pas, venirea în România la un club de mare tradiţie. Ştiu că aici au reuşit ani foarte buni câţiva jucători portughezi, cu doi dintre ei am fost şi coleg, şi îmi doresc să calc cu mult spor pe acest drum. Oţelul este o campioană a României, iar noi, jucătorii, trebuie să dăm totul pentru a respecta acest palmares remarcabil. Am auzit că suporterii de aici sunt fanatici, aşadar nu îmi doresc decât să facem meciuri cât mai bune. Vreau ca prin prestaţiile mele să ajut echipa să ajungă cât mai sus. Forca, Oţelul!'', a declarat Patrick Fernandes.

Acesta este al treilea transfer perfectat de Oţelul, după mijlocaşul Andrei Ciobanu (Farul Constanţa) şi fundaşul Răzvan Trif (UTA).

”Clubul nostru a obţinut astăzi semnătura a doi tineri jucători români. Unul dintre ei este la Oţelul din 2021, atunci când doar visam la revenirea în Superliga, celălalt vine ca o mare speranţă pentru următoarele performanţe ale clubului”, anunță gruparea din Galați:

Transferuri și prelungiri de contracte la Oțelul Galați



Tot sâmbătă, Andrei Silviu Rus, 23 de ani, a semnat pe un an (plus încă unul care poate fi activat de club) prelungirea contractului scadent pe 30 iunie 2025 şi va fi în continuare o soluţie pentru postul de fundaş dreapta. Andrei Rus a început fotbalul în localitatea natală, la Viitorul Gherla, apoi s-a mutat alături de familie în Anglia. Acolo a continuat activitatea sportivă la formaţii din ligile inferioare, precum Pro Football Academy, Hadley FC, Potters Bar Town FC, apoi a făcut pasul în Cipru, la Alki Oroklini. Joacă în roş-alb-albastru din toamna anului 2021, a prins cele două promovări succesive, iar în Superliga a bifat 22 de prezenţe.

Un tânăr atacant de numai 17 ani (va împlini 18 pe 28 iunie), Daniel Sandu, a semnat până în 2029. Sandu e originar din Braşov, a fost junior al cluburilor Kids Tâmpa şi Sepsi OSK, iar din vara anului trecut s-a transferat la Metaloglobus Bucureşti alături de care a obţinut promovarea în Superligă. Având un potenţial remarcabil, Sandu poate activa mai ales în flancurile atacului, el jucând 6 partide oficiale pentru formaţia din Capitală.