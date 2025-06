Și-a amintit cuvintele lui MM Stoica și a recunoscut după ce Slobozia a prins ultimul ”bilet” de Superligă: ”A vorbit despre noi!”

Adnan Aganovic, mijlocașul celor de la Unirea Slobozia, a fost extrem de fericit după ce echipa sa și-a asigurat menținerea în Superliga României după ce a învins-o la loviturile de departajare pe FC Voluntari.

Adnan Aganovic: ”A fost cea mai dificilă situație în care am lucrat!”

La flash-interviu, fotbalistul croat și-a amintit o declarație de-ale lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, care se arăta convins în urmă cu câteva săptămâni de faptul că Unirea Slobozia nu mai poate evita retrogradarea.

Aganovic a mărturisit că declarația oficialului de la FCSB i-a motivat pe jucătorii Unirii Slobozia, care au făcut tot posibilul să țină echipa în primul eșalon.

”Am reușit, nu ne-am plâns. Am arătat că avem caracter, toată echipa are, și așa ne-am salvat. Țin minte că Meme Stoica a zis odată: ’Slobozia e aproape gata’. Atunci a vorbit despre noi. De atunci, am urcat, am muncit și am obținut rezultate bune în play-out. Ce să spun? Prin muncă și seriozitate, se poate reuși.

Am câștigat respectul întregii țări, respectul arbitrilor, al suporterilor, al adversarilor. Din toate părțile am primit respect. Să fim și noi miracolul anului, Slobozia! A fost cea mai dificilă situație în care am lucrat, din punctul de vedere al condițiilor, dar și cea mai dulce, cea mai gustoasă.

În condițiile astea, să rămâi în Liga 1, în ultima secundă... e ceva incredibil”, a spus Adnan Aganovic după meci.

De altfel, Aganovic a vorbit și despre viitorul său după ce a salvat-o pe Unirea Slobozia: ”Vedem dacă rămân la Slobozia, nu știu. Îmi expiră contractul. Trebuie să vorbesc cu oamenii. Mă simt bine din punct de vedere fizic. Am jucat multe meciuri sezonul ăsta, 34-35. Sunt pregătit, sper să fie bine. Președintele nostru e emoționat… nu mai avea voce”.