Se amana debutul lui Florin Gardos la CSU Craiova! Ce se intampla cu fundasul central si problema pe care o are Mangia

Imprumutat in ultima zi de mercato de Southampton la CSU Craiova, Florin Gardos nu a debutat inca la echipa de pe locul 3 din Liga 1.

Debutul lui Florin Gardos la CSU Craiova mai intarzie. Fundasul central de 29 de ani a semnat pe 6 luni insa nu a jucat pana acum nici in finalul sezonului regulat, si nici in meciul de Cupa Romaniei cu Dinamo. Conform Fanatik, Gardos nu este pus la punct cu pregatirea fizica astfel ca sunt sanse mici de a juca in primul meci din play-off contra Astrei.

Pentru Mangia, folosirea lui Florin Gardos va aduce o alta problema. Asta pentru ca fostul fundas de la Steaua si Concordia ar urma sa-i ia locul in primul 11 lui Razvan Popa iar antrenorul italian va trebui sa introduca alt jucator in primul 11 pentru a respecta regula Under 21.

Astfel, Mateiu ar urma sa fie cel sacrificat pentru intrarea lui Gardos in primul 11, urmand sa fie inlocuit de unul dintre Vladimir Screciu si Ovidiu Bic.