FCSB si Dinamo se bat pentru un fundas central din Rusia! Prima reactie OFICIALA: "Ar fi un castig pentru noi"

Presa internationala anunta negocierile cu un fundas croat care a trecut deja prin Liga I.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool! Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Goal.com anunta interesul FCSB si Dinamo pentru fundasul croat Ante Puljic, 30 de ani. Acesta a jucat la Dinamo sezonul 2015/2016, iar apoi a plecat in Rusia, la Tom Tomsk. In vara i se incheie contractul, iar Dinamo vrea sa-l readuca in Stefan cel Mare. Si FCSB a vrut sa-l ia pe Puljic inainte sa plece in Rusia si a tot incercat sa-l ia in ultimii doi ani cand a avut nevoie de un fundas.

Pana la 30 de ani, Puljic a jucat la echipe precum Zadar, Lokomotiva Zagreb, Dinamo Zagreb, Gent, Dinamo Bucuresti si Tom Tomsk.

FCSB cauta un fundas central pentru vara viitoare, dupa dezamagirea portughezului Arthur Jorge, adus la inceputul sezonului. Dica a apelat de mai multe ori la mutarea lui Momcilovic in centrul apararii din lipsa de solutii.

Danciulescu spune ca ar fi o achizitie buna pentru Dinamo, insa asteapta verdictul lui Bratu. "Nu stiu nimic. M-a intrebat si un prieten mai devreme, chiar nu stiu. Din punctul meu de vedere ar fi un castig pentru Dinamo, avand in vedere experienta pe care o are si forma pe care a aratat-o aici. O sa ma intalnesc maine cu Florin (n.r Florin Bratu) si o sa discutam. Nu stiu ce pretentii salariale ar avea", a spus Ionel Danciulescu, pentru ProSport.