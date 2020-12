Salariu de REGE pentru Rednic la Viitorul! Cat va incasa pe luna si comisionul special care il poate face BOGAT

Mircea Rednic a semnat un super contract cu Viitorul Constanta.

Gica Hagi nu se mai implica la fel de mult la Viitorul Constata, iar acest lucru l-a determinat sa ii acorde putere deplina noului antrenor, Mircea Rednic.

Rednic va avea un salariu impresionant la Constanta, dar si un comision special pe care Hagi i l-a garantat.

Potrivit Ziare.com, Rednic va incasa pe luna nu mai putin de 13.000 de euro, plus bonusuri de performanta.

De asemenea, sursa citata mai anunta ca la orice jucator pe care Viitorul il va vinde, Mircea Rednic va incasa un procent de 10%!

Acest lucru ii poate aduce si mai multi bani lui Rednic, avand in vedere ca Viitorul este unul dintre cele mai productive cluburi din Liga 1 din ultimii ani.

Mai mult, Gica Hagi i-ar fi acordat putere deplina lui Mircea Rednic pentru campania de transferuri din aceasta iarna.

"Sunt bucuros ca am semnat cu Viitorul. Discutiile au durat foarte putin. Cand m-a sunat Gica, am spus imediat 'da' tinand cont si de conditiile foarte bune de pregatire de aici, de lot, pentru ca Viitorul are jucatori de calitate, cu cel putin un an in Liga 1, de ambitiile care sunt aici. Un alt alt motiv a fost si stabilitatea financiara", declara Rednic, pentru site-ul oficial al clubului Viitorul.