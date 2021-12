"Am fost cu vacile, am fost cu caprele!" A cunoscut gloria cu Craiova, dar nu uită vreodată de unde a plecat 

Demis de FCU Craiova, acesta rămâne un nume greu în fotbalul românesc, chiar dacă în ultimii ani nu a impresionat. Trică a povestit care i-au fost greutățile vieții, spunând că a crescut într-o familie săracă și că a fost nevoit să muncească cu ziua, pentru a susține familia.

„Făceam parte dintr-o familie săracă, amărâtă. Am fost patru frați, la Teslui. Cea mai fericită perioadă a vieții a ținut de copilărie. Până la șapte ani am crescut la țară. Am fost cu vacile, am fost cu caprele. Iar la 6-7 ani eu munceam cu ziua”.

Culegeam lădițe de mere, de prune și în funcție de cât strângeam, mă plăteau. Erau comune bogate, unde se muncea”, a spus pentru Gsp.ro actualul antrenor.

El a povestit si care au fost primii pași în cariera de fotbalist, spunând că Pițurcă și Cîrțu au contribuit la creșterea lui, în perioada în care el evolua pentru Electroputere Craiova: „Nea Piți era antrenor! El m-a debutat. Apoi a venit nea Sorin Cârțu”.

Retras în 2011, de la Concordia Chiajna, Trică are în palmares două titluri de campion, o Cupă și două Supercupe ale României. Universitatea Craiova, Steaua, Șitex, Tel Aviv, CSKA Sofia, CFR Cluj, Anorthosis și Concordia Chiajna.