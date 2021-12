Un alt patron din Liga 1 vrea să se retragă: „Am pierdut 7-8 milioane de euro!” 

FC Botoșani a încheiat anul 2021 pe loc de playoff. După 21 de etape, elevii lui Marius Croitoru sunt pe locul 4, cu 37 de puncte acumulate.

Însă, chiar dacă este pe punctul de a fi pentru al treilea an consecutiv în playoff, Valeriu Iftime a anunțat că este dispus să renunțe la echipă gratis, dacă se găsește un investitor capabil să mențină clubul pe aceeași linie. Iar, la scurt timp după această declarație, acționarul lui FC Botoșani își menține poziția.

Iftime: „De ce să mai stau aici?”

„Nu a fost o replică la nervi și nu am spus-o ca să mă aflu în treabă (n.r.- faptul că este dispus să vândă FC Botoșani). Până la urmă, ce pot să fac mai mult de atât? Pentru a oferi spectacol comunității, trebuie să ai stadion. Dacă nu ai, intri în fundătură. Am oprit stadionul (n.r.- documentația pentru construirea unei noi arene).

Liga, Federația sunt într-o bâjbâială nebună cu VAR-ul, sunt niște greșeli de arbitraj impardonabile. Toate astea mă fac să cred că nu am soluții și dacă nu am, de ce să mai stau aici? Eu cred că într-o lume normală, cu echipe în cupele europene, cu stadioane frumoase, cu VAR, fotbalul crește și acolo am soluții.

Dacă aș avea un club azi în Spania, pot să trăiesc acolo. I-am decriptat niște elemente și pot să fac un fel de business acolo. Simt momentul în care apare o fisură. Am vreo 7-8 milioane de euro pierduți. Dar nu asta e problema, dacă stai să calculezi câți bani ai băut sau ai cumpărat case, mașini, toți sunt pierduți.

În fotbal, am creat niște bucurii, totul costă. Am venit să fac fotbal, nu să câștig. Am vrut să ieșim din sintagma: 'Uite-i și pe ăștia de la Botoșani, are cine retrograda' sau 'Ce caută ăștia în Liga 1 sau în cupele europene?'”, a declarat Valeriu Iftime pentru digisport.

