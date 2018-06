"Sa nu ma intrebati de Alibec, oricum nu vine la noi!" :)) Prima echipa din Romania care il REFUZA pe Alibec

Alibec nu mai are viitor la Steaua. Becali cauta oferte, dar pana acum nimeni nu-l vrea pe atacantul-problema al lui Dica.

Tibor Selymes, noul director sportiv al lui Poli Iasi, nu ia in calcul sa-l aduca pe Alibec. Desi Iasul are cel mai important obiectiv din istorie, Alibec nu e o prioritate pentru moldoveni.



"Vom aduce jucatori din prima, din a doua liga franceza sau olandeza pentru a ne completa lotul. Sa nu ma intrebati de Alibec, oricum nu vine la noi!", a spus amuzat Selymes.



Iasul a jucat pentru prima oara in istorie in play-off sezonul trecut, insa a terminat pe ultimul loc, dupa CFR, FCSB, Craiova, Viitorul si Astra.