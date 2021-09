S-a antrenat cu Messi și Neymar, iar acum a înscris primul gol în Liga 1! „Pariul” lui Hagi a intrat în istoria campionatului

Gheorghe Hagi este recunoscut deja pentru tinerii talentați pe care îi promovează și nici de această dată nu a dat greș. După pauză, la 2-0 pentru echipa sa, „Regele” l-a trimis în teren pe Enes Sali, „pariul” său din acest sezon.

Tânărul jucător i-a mulțumit antrenorului pentru încrederea oferită cu un gol, înscris în minutul 85, după o fază superbă inițiată tot de el. Fotbalistul trecut pe la academia Barcelonei a pornit din propria jumătate de teren, și-a depășit adversarii și l-a învins pe portar cu un șut din interiorul careului.

Enes Sali, direct în istoria Ligii 1

Cu golul înscris în poarta Clinceniului, Enes Sali a intrat în istoria fotbalului românesc. La 15 ani, 6 luni și 21 de zile, atacantul a devenit cel mai tânăr marcator din Liga 1.

„E o onoare să intru pe teren pentru Mister. Îmi place să driblez, de mic iubesc să fac asta. Țelul meu e să câștigăm cât mai multe meciuri. Se poate orice, trebuie să avem încredere în noi!”, a declarat tânărul jucător la finalul meciului.

Sali: „Neymar, Messi și Iniesta m-au învățat multe lucruri”

Într-un interviu acordat recent pe contul oficial al clubului, Enes Sali a povestit despre experiența sa la Barcelona, acolo unde a avut onoarea de a se antrena cu cei mai mari fotbaliști ai lumii.

„Acolo m-am născut (n.r. în Toronto), la 5 ani am început fotbalul şi după m-am mutat la Barcelona, la 8 ani, am stat acolo 2 ani şi după aia am venit în România.

Da, vă daţi seama, m-am întâlnit cu Neymar, Messi, Iniesta, jucători cu nume mari. M-au învăţat multe lucruri. Ei m-au învăţat să driblez aşa bine. Mi-au spus că să am încredere în mine mai mult şi m-au ajutat să-mi îmbunătăţesc calitatea asta. Idolul meu este Messi", a spus Sali.