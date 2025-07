Giuleștenii au rezolvat meciul încă din prima repriză. Hromada a deschis scorul în minutul 7, iar Claudiu Petrila a dublat avantajul lui Rapid pe finalul primei părți.

Robert Ilyes cere întăriri la Csikszereda

La finalul meciului, Robert Ilyes a mărturisit că a fost evidentă diferența de valoare dintre cele două echipe și a cerut întăriri conducerii clubului din Miercurea Ciuc.

”Trebuie să recunoaștem, am jucat cu o echipă peste valoarea noastră. Ne-a dominat mai ales în prima repriză, nu avem experiență la nivelul primei ligi. Am fost puțin fricoși, am pierdut mingi foarte ușor la mijlocul terenului, i-am lăsat să joace, să controleze jocul. Ne-au taxat la primul șut pe spațiul porții. Golul doi a venit pe o combinație foarte rapidă, nu putem contesta valoarea jucătorilor care au dat un gol frumos. În a doua repriză, am avut ocazii bunicele. Dacă marcam, poate reușeam să intrăm în joc.

Cred că a fost presiunea mizei, altfel nu am nicio explicație, două reprize diametral opuse. Am schimbat sistemul, am riscat la 2-0, am scos un mijlocaș defensiv, am băgat al doilea atacant. Am reușit să punem presiune în zona 3 și i-am forțat să joace cu mingi lungi. Trebuie să cred în băieți, să mergem înainte. Dacă reușim să facem reprize cum am făcut în a doua repriză din seara asta, atunci am încredere în echipă.

Se vede de la distanță. Când jucătorii Rapidului pun mâna pe minge, ei nu pierd nicio minge. La mijlocul terenului, au fost cu două clase peste noi. Dacă ai jucători de valoare care nu pierd mingea la jumătatea terenului, e ușor și pentru fundași, și pentru atacanți. Noi mai mult am alergat după minge.

Cu echipele mari, faci o greșeală și ești taxat, cum a fost la golul doi. Apoi, normal, împotriva echipelor care știu fotbal, e greu să revii în joc.

Am avut o discuție cu președintele, i-am spus că mai avem nevoie de întăriri. Mai putem aduce jucători. Aș vrea doi jucători la mijloc. Când mă uit la jucătorii lor, Keita, Dobre, Petrila, sunt jucători de creație, de explozie, e greu să faci față. Sper să mă înțeleagă și să mai aducem măcar doi jucători”, a spus Robert Ilyes la finalul meciului.