Joao Vitor Ferreira Kaminski, unul dintre fiii lui Rivaldo, a revenit la Farul Constanța după ce în sezonul trecut a evoluat în Portugalia, la GD Chaves, dar la echipa secundă.

Fundașul central brazilian de 20 de ani semnase inițial în februarie 2025 cu Farul, iar acum a revenit la echipă și a și jucat în primul amical al verii, 1-1 cu Fratria Varna din liga a doua bulgară, debutul lui Ioan Ovidiu Sabău pe banca formației constănțene.

Joao Vitor, fiul lui Rivaldo, a evoluat în primul amical al verii

Farul Constanța - Fratria Varna 1-1 (0-1)

Au marcat: Doicaru 48 / Angelov 3

Pentru Farul au evoluat (antrenor Ioan Ovidiu Sabău): R. Munteanu (46 Buzbuchi) - Sîrbu (46 Maftei), Duțu (46 Dican), Gustavo (46 Larie), Țicu (46 J. Vitor) - Vînă (46 N. Popescu), Njike (46 Banu), Goncear (46 Radaslavescu) - Alibec (46 Cojocaru), Sylvestre (46 Grigoryan), Ișfan (46 Doicaru).

Au arbitrat: George Mosoiu - Alexandru Filip și Sezen Bolat. Arbitru rezervă: Andrei Stoenciu.

Până la primul meci oficial din noul sezon, Farul va mai disputa alte partide de verificare, după programul:

3 iulie, ora 17.30: Farul - Oțelul Galați (stadion AGH)

8 iulie, ora 17.30: Farul - Cernomore Varna (stadion AGH)

11 iulie, ora 10.30: FC Voluntari - Farul (stadion Voluntari)

11 iulie, ora 18.00: Dinamo - Farul (Arcul de Triumf)

Primele concluzii trase de noul tehnician al Farului, Ioan Ovidiu Sabău

La finalul jocului, antrenorul a oferit primele impresii despre evoluția elevilor săi, remarcând implicarea fizică.

„Din punctul de vedere al efortului sunt mulțumit, s-au implicat cam toți. Suferim puțin pentru sistem, viteză, dinamica jucătorilor în zona centrală, decizii, ultima pasă. Chiar dacă nu trebuie să fie o scuză, toate echipele fac antrenamente tari”, a transmis Ioan Ovidiu Sabău.

Sabău a subliniat că echipa trebuie să capete mai mult curaj pentru a ajunge la forma dorită.

„Sunt mulțumit, sunt receptivi, mi-aș fi dorit să avem totuși o altă abordare azi. Am întâlnit un adversar destul de modest, aș fi vrut să controlăm mai mult jocul, mai multă personalitate să fi arătat. Trebuie să realizăm la ce nivel suntem, să conștientizăm ce îmbunătățiri trebuie să facem, să păstrăm lucrurile bune și să fim mai atenți. În prima repriză puteam să înscriem, am avut ocazii clare, trebuia liniște mai multă la finalizare”, a mai spus antrenorul constănțenilor.

Referitor la prestația jucătorilor de perspectivă rulați în partea a doua a jocului, Sabău a adăugat: „În repriza a doua au fost multe mingi pierdute, dar sunt tineri, nu știu cum să își gestioneze jocul, dar s-au implicat, au arătat dorință”.