Revenire spectaculoasă a unui brazilian în Superliga! Anunțul făcut de club

UTA Arad a anunțat că a ajuns la un acord cu mijlocașul ofensiv Willie Hortencio Barbosa, pentru un contract de un an și jumătate. Acesta se va alătura lotului pregătit de Laslo Balint la reunirea lotului.

În vârstă de 29 de ani, Willie Barbosa s-a născut în Caravales, Brazilia, pe data de 15 mai 1993. Acesta poate evolua în ambele benzi ale liniei de mijloc, dar și atacant. Willie a evoluat ultima oară la Club Jorge Wilstermann, din Bolivia, unde a disputat în 17 partide, dintre care 14 ca titular, și a marcat 4 goluri.

Balint: „Un jucător cu calități ofensive deosebite!”

Willie a petrecut o mare parte din carieră în țara natală la echipe precum EC Vitoria, Vasco da Gama, AC Goianiense sau Ceara, dar a avut și experiențe europene. În sezonul 2016/2017 a îmbracăt tricoul echipei FC Botoșani, apoi a urmat o experiență în Grecia, la Apollon Symyrnis, în Elveția la Servette FC și Kiryat Shmona, în Israel. A mai evoluat în campionatul Boliviei și pentru The Strongest.

„Mă bucur tare mult că am reușit să îl semnăn pe Willie, un jucător cu calități ofensive deosebite care sunt sigur că ne va ajuta în tot ceea ce ne propunem în primăvară, pentru că vom avea multe dueluri echilibrate și avem nevoie de astfel de jucători, care să vină cu un plus pe partea ofensivă. Nu a fost deloc ușor să-l semnăm, sunt două trei săptămâni de când negociem, pentru că a avut oferte mult mai bune decât a noastră, dar mă bucur că am reușit să îl convingem să ni se alăture”, a spus Laszlo Balint după ce Willie a semnat cu UTA Arad.