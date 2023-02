Revenire importantă la Universitatea Craiova! Anunțul lui Eugen Neagoe 

Duminică, 26 februarie, Universitatea Craiova se va deplasa pe terenul lui FC Voluntari, de la 17:45, LIVE TEXT pe www.sport.ro. În meciul anterior, oltenii au obținut 1 punct contra FCSB-ului, 1-1, pe Arena Națională, după ce Elvir Koljic (27 ani) a încris în minutul 90, după o eroare a lui Ștefan Târnovanu (22 ani).

Eugen Neagoe vrea toate cele 3 puncte cu FC Voluntari

Eugen Neagoe (55 ani) vrea aceeași determinare din partea elevilor săi, ca în meciul cu FCSB, din runda trecută, când au izbutit să egaleze pe final. Mai mult, antrenorul le-a transmis deja oltenilor că vrea toate cele 3 puncte puse în joc cu FC Voluntari.

„O partidă dificilă, Voluntari e o echipă grea, cu jucători valoroşi, cu experienţă, care pierde greu acasă, chiar dacă a fost învinsă de CFR şi de FCSB, ştim ce s-a întâmplat la acele jocuri. Voluntari este o echipă reactivă, care când recuperează mingea devine periculoasă, se apără foarte bine, este foarte bine organizată, Liviu Ciobotariu este un antrenor cu experienţă, lucrează de doi ani cu aceşti băieţi şi îi cunoaşte foarte bine. Sper ca noi să controlăm acest joc, am încredere în echipă, venim după două rezultate bune, sunt convins că vom face tot ce depinde de noi să câştigăm, pentru că este foarte important, mai sunt 4 jocuri din sezonul regulat şi toate vor fi foarte dificile, dar prin prestaţia noastră sper să merităm punctele puse în joc.

Băieţii au fost foarte concentraţi, nu a fost entuziasm, ci am fost dezamăgiţi că nu am câştigat cu FCSB la Bucureşti, am avut discuţii cu ei şi sunt capacitaţi. Sper ca şi fanii să plece mulţumiţi de la stadion, aşa cum i-am văzut după meciul cu FCSB”, a declarat Eugen Neagoe la conferința de presă premergătoare meciului.

Ștefan Baiaram, în lot la meciul cu FC Voluntari

Oltenii au primit și o veste bună. Ștefan Baiaram (20 ani), care s-a accidentat la genunchi în urmă cu două luni, s-a refăcut după intervenția chirurgicală suferită la Spitalul Quironsalud din Barcelona și va fi în lot în partida cu FC Voluntari.

„Ştiţi problemele destul de multe pe care le avem, Nicuşor Bancu este pe drumul cel bun, dar sub nicio formă nu poate fi luat în calcul, nu putem grăbi revenirea lui, probabil Ştefan Baiaram va fi în lot şi vom decide dacă este în parametri optimi. Din păcate, nu vom conta în continuare nici pe Screciu şi nici pe Căpăţână, l-am pierdut şi pe Vătăjelu, care are patru cartonaşe galbene. Sper să fiu inspirat în alegerea primului 11 şi cei care intră în teren să aibă o evoluţie bună şi să câştigăm acest joc”, a mai spus Eugen Neagoe.

În cele 14 meciuri în care a fost utilizat în campionat, decarul oltenilor a marcat 3 goluri și a oferit o a pasă decisivă. A mai bifat și 6 meciuri în preliminariile UEFA Conference League, reușind să înscrie o dată, cu Zorya Lugansk, 3-0, și să ofere două assist-uri.