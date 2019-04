Revenire de senzatie a lui Hamza in Romania! E gata sa semneze, dar a pus o conditie! Cu cine negociaza

Golgeterul tunisian e pregatit sa revina in Romania!

Hamza are 32 de ani si joaca acum in Grecia, la Aris Salonic. N-a uitat de Liga 1. Negociaza cu Petrolul, unde e gata sa revina dupa 5 ani. Hamza n-are pretentii contractuale foarte mari, insa a pus o conditie clara: Petrolul sa promoveze in Liga 1! Ploiestenii par sa fi facut pasul inapoi dupa un tur de campionat in care au fost pozitionati excelent in lupta pentru primele 3 locuri. Sunt abia pe 5 in B, la 4 puncte de locul de baraj.

13 goluri a marcat Hamza in cel mai bun sezon al sau la Petrolul, 2012-2013



Dupa despartirea de Petrolul, Hamza a mai jucat pentru 7 cluburi: Botev Plovdiv, Ludogoret, Tractor Sazi (Iran), Xanthi, Erzurumspor, Al Ahli (Qatar) si Aris Salonic. In acest seozn, are 7 goluri marcate in 22 de meciuri pentri rivala de oras a lui Razvan Lucescu.