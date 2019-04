SOC la Petrolul! Adio PROMOVARE pentru echipa construita sa intre LA PAS in Liga 1? Ce s-a intamplat in meciul de la Oradea

A doua infrangere consecutiva pentru echipa lui Multescu in B.

Petrolul a pierdut cu 3-1 pe terenul Luceafarului Oradea, la 4 zile distanta de infrangerea cu FC Arges, de acasa. Echipa din Ploiesti pare tot mai aproape de obiectivul stabilit acum un an, promovarea in Liga 1. Petrolul a avut un meci nebun la Oradea: a terminat partida in 9! Borta a fost eliminat pentru faultul de penalty comis asupra lui Alexandru Dulca in minutul 78, in timp ce capitanul Marinescu a vazut al doilea galben pentru o intrare tare asupra lui Paraschiv in minutul 86.

In urma infrangerii cu Luceafarul, Petrolul ramane pe 5 in B, la 4 puncte in spatele Universitatii Cluj, aflata pe loc de baraj pentru promovare. Mai sunt 8 etape pana la finalul campionatului.