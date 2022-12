Reproșurile lui Mirel Rădoi, după CSU - FCU 0-2: „Nu sunt inspirat în alegerea căpitanilor!” / „Am simțit că va fi 0-0!”

Runda a 19-a din Superligă a oferit derby-ul Olteniei, între Universitatea Craiova și FCU Craiova. Elevii lui Nicolo Napoli (60 ani) s-au impus cu 2-0, grație golurilor lui William Baeten (25 ani) și George Ganea (23 ani), din minutele 50 și 60.

Mirel Rădoi, resemnat după înfrângerea din derby-ul Olteniei

Mirel Rădoi (41 ani) a concluzionat la finalul partidei că adversarii au avut mai multă ambiție decât elevii săi. Mai mult, antrenorul oltenilor chiar și-a reproșat alegerea căpitanului de echipă din ultimele partide.

„În seara asta a avut câteva situații, ocazia, dar nu a fost inspirat (n.r. Ștefan Baiaram). Se pare că în alegerea căpitanilor de echipă nu sunt eu inspirat, pentru că etapa trecută l-am pus pe Vladimir și a luat roșu, acum l-am pus pe Baiaram. Am încercat să continuăm pe aceeași linie, să punem căpitani jucători tineri, promițători, din propriul club. Dar în seara asta a fost neinspirat în anumite situații.

Gândiți-vă că echipa asta nu a câștigat 20 de meciuri în ultimii ani. Totuși, avem 8 partide fără înfrângere. Trebuia să vină și momentul ăsta. Cu toate că nimeni nu voia să vină în seara asta, când sunt ambițiile astea locale, când sunt obiectivele astea între cele două echipe. Dar o dată și odată tot trebuia să vină și înfrângerea. Nu puteam să terminăm ediția asta de campionat fără o înfrângere.

Am văzut jucători ca Bauza, Bahassa, chiar și Gabi Iancu care au știut să sufere mai mult decât noi. Au avut mai multă ambiție. Probabil au înțeles mai bine acest derby și au reușit să acopere zonele pe care, de obicei, nu le acopereau. Noi am crezut că repriza a doua va fi o simplă formalitate de a da gol. Sunt o echipă destul de bună, care nu reflectă locul din clasament”, a declarat Mirel Rădoi la finalul meciului.

Chiar dacă echipa sa a fost învinsă, Mirel Rădoi a mărturisit că simțea că jocul se va termina la egalitate, 0-0.

„Eu de pe bancă am simțit că azi putea fi o partidă de 0-0. Nu am reușit să marcăm din situații clare, nici 3 contra 1. Am simțit că e o seară în care nu ne va ieși jocul. Trebuia să avem grijă pe faza defensivă, pentru că la fiecare recuperare făceau 2-3 pase, iar apoi aruncau mingea în spatele apărării. De asta au fost și prinși de mai multe ori în ofside în prima repriză. Pentru că am pregătit asta la antrenament săptâmana aceasta”, a mai spus Mirel Rădoi

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova rămâne pe locul 4, cu 32 de puncte, în timp ce FCU Craiova urcă până pe poziția a 13-a, cu 19 puncte.