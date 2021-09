Repatrieri pe bandă rulantă la Dinamo! După Nica și Torje, un alt jucător e gata să se întoarcă

Un alt fost jucător al lui Dinamo e gata să se întoarcă în ”Ștefan cel Mare”.

Dinamo continuă seria repatrierilor! După ce Constantin Nica a fost prezentat oficial, iar Gabriel Torje s-a întors deja la București pentru a semna, un alt fost dinamovist este gata să revină în ”Ștefan cel Mare”.

Cosmin Matei (29 de ani), liber de contract din luna iulie, a jucat ultima oară la Farul Constanța, pentru care a marcate de cinci ori și a oferit șapte pase decisive în cinci partide.

Acesta s-a înțeles cu șefii lui Dinamo și ar urma să fie prezentat oficial în cursul zilei de sâmbătă, notează Fanatik.ro.

Matei a jucat timp de patru ani la Dinamo, între 2012 și 2016, și a fost evaluat chiar și la două milioane de euro. În vara anului 2016, acesta a plecat în Grecia, la Atromitos, pentru 100.000 de euro.

Mijlocașul a mai jucat în străinătate pentru Genclerbirligi (Turcia) și NK Istra (Croația), iar din 2019 s-a întors în Liga 1.

500.000 de euro este cota de piață a lui Cosmin Matei, potrivit Transfermarkt.

Iuliu Mureșan a dezvăluit ieri că Dinamo va transfera 5-6 jucători, care să se alăture lotului tânăr pe care Dario Bonetti îl are deja la dispoziție.

„E o gură mare de aer, avem nevoie de 5-6 jucători. Am discutat cu Dario Bonetti, să vedem de ce are nevoie. El este specialistul, eu trebuie să execut. Până luni o să tot aducem jucători, nu știu dacă în fiecare zi, dar o să încercăm să ne mișcăm repede, avem nevoie de un plus de experiență”, a spus Iuliu Mureșan, pentru PRO TV și www.sport.ro.