EXCLUSIV | Dinamo nu se oprește! De câte transferuri are nevoie Dario Bonetti

Dinamo s-a pus pe transferuri după ce interdicția a fost ridicată.

Dinamo a scăpat de interdicția la transferuri și a adus rapid doi jucători. Constantin Nica și Răzvan Popa sunt primii jucători veniți să ”betoneze” lotul echipei din ”Ștefan cel Mare”.

Conducerea vrea să aducă jucători cu experiență la Dinamo. Iuliu Mureșan, directorul executiv al ”câinilor”, a anunțat că șefii clubului își propun să-i aducă lui Dario Bonetti 5-6 jucători. Gabi Torje este una dintre variante, mai ales că mijlocașul este liber de contract, după ce a evoluat ultima oară în liga a doua din Turcia.

„E o gură mare de aer, avem nevoie de 5-6 jucători. Am discutat cu Dario Bonetti, să vedem de ce are nevoie. El este specialistul, eu trebuie să execut. Până luni o să tot aducem jucători, nu știu dacă în fiecare zi, dar o să încercăm să ne mișcăm repede, avem nevoie de un plus de experiență.

Gabi Torje bineînțeles că este o opțiune, sunt convins că mai are multe de spus în fotbal. Din ce știu eu, își dorește să revină. O să vedem! Avem nevoie de experiență pe toate posturile, chiar și pe cel de portar”, a spus Iuliu Mureșan, pentru PRO TV și www.sport.ro.

Dinamo a mai pus ochii și pe Plamen Iliev (30 de ani), portar rămas liber de contract după despărțirea de Ludogoreț, unde a evoluat în ultimele trei sezoane. Ar fi o adevărată ”lovitură” pentru ”câini”, mai ales că goalkeeper-ul bulgar este cotat de site-urile de specialitate la un milion de euro.

Potrivit Transfermarkt, valoarea lotului dinamovist se ridică la cinci milioane de euro. Cel mai bine cotat este Deian Sorescu (24 de ani, 1,4 milioane de euro), urmat de Ricardo Grigore (22 de ani, 500.000 de euro).

Dinamo vrea să-și întărească lotul până duminica viitoare, când vor întâlni FCSB-ul pe Arena Națională.