La finalul meciului, Zeljko Kopic și-a felicitat jucătorii pentru evoluția foarte bună pe care au avut-o în fața Rapidului.



"Cred că am jucat bine azi (n.r. luni, 12 mai), am controlat jocul și am avut multe șanse. Am stat mult în ultima treime a adversarilor și cred că pot să fiu mulțumit de această evoluție.



E important că a revenit și s-a simțit bine (n.r. Dennis Politic). Nu puteam să mă aștept la multe lucruri de la el, mai ales că a absentat o perioadă. Toți jucătorii au avut o mentalitate bună, au știut să lupte și au fost competitivi.



Cârjan a jucat 90 de minute, a făcut un meci foarte bun", a spus Zeljko Kopic la finalul meciului.



Întrebat dacă în sezonul viitor va avea mai multe opțiuni în lot, antrenorul "câinilor" a ezitat să dea un răspuns concret: "Vom vedea ce va fi în sezonul viitor, însă nu pot să fiu mândru de felul în care au arătat băieții în această seară".



Meciul cu U Cluj, programat vineri, de la ora 21:00, va fi ultimul pentru Patriche în fața fanilor dinamoviști. "Da. Vom avea grijă de el", a punctat scurt Kopic.

Dinamo - Rapid, scor 0-0



Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiţie internă de 119 ori, de 50 de ori a câştigat Dinamo, de 41 de ori s-a impus Rapid, iar alte 28 de partide s-au terminat la egalitate.



Palmares cu Dinamo gazdă este de 59 de jocuri, 29 victorii Dinamo, 14 remize şi 16 succese Rapid.



Ultima victorie bifată de Dinamo datează din 11 aprilie 2015: Dinamo - Rapid 2-0.



Dinamo nu a mai câştigat în campionat de patru etape, în care are două egaluri şi două eşecuri. Rapid are o victorie în ultimele cinci etape (două egaluri, două eşecuri).



În cele patru meciuri directe din acest campionat, ambele partide din sezonul regulat s-au terminat cu egaluri, 1-1 pe terenul Rapidului, 0-0 cu Dinamo gazdă, iar în play-off, Rapid s-a impus cu 1-0 acasă, returul încheindu-se nedecis, 0-0.