Reghecampf, dezamăgit după înfrângerea cu Farul: „Nu prea am ce să remarc la noi!”

În etapa a 15-a a Ligii 1, Universitatea Craiova s-a deplasat la Ovidiu pentru a jucat contra Farului. După cinci victorii consecutive în campionat, oltenii aveau prima șansă de a-și adjudeca cele trei puncte. Însă, Gică Hagi l-a surprins pe Reghecampf, iar Adi Petre a marcat singurul gol al partidei, în minutul 76.

Antrenorul Universității Craiova a mărturisit că este nemulțumit de atitudinea elevilor săi și că se aștepta ca duelul cu Farul să le pună probleme.

„Nu prea am ce să remarc la noi. Nu am avut determinate, nu am avut ambiție, schimbările pe care le-am făcut nu au adus un plus. O să analizam acest joc, nu avem ce face, acesta este fotbalul.

Fotbalul se joaca pe goluri, si dacă nu ai avut șansă, nu ai cum să pierzi un asemenea meci. Eu am atenționat jucatorii după fiecare etapă că indiefernt ce ai facut, săptămâna viitoare nu mai conteaza, trebuie să fii concentrat și să dai mai mult. Astazi, cei de la Farul au avut mai multă ambiție decât noi.

În fotbal se poate întâmpla orice, sunt puțin dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat pe teren. În fotbal și în viață nimic nu este simplu. Trebuie să te sacrifici și să muncești”, a declarat Laurențiu Reghecampf la finalul meciului.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova ocupă locul trei, cu 28 de puncte după 15 etape, în timp ce Farul Constanța se clasează pe locul 5, cu 24 de puncte.