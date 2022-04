Reghecampf a identificat marea problemă a lui FCSB și exultă: "S-a întors roata! În toamnă s-au bucurat foarte tare"

FCSB a fost echipa mai periculoasă, a avut mai multe ocazii, însă s-a văzut învinsă pe Arena Națională. Andrei Ivan a deschis scorul în prelungirile primei reprize dintr-un penalty contestat de gazde, iar Ovidiu Bic a stabilit scorul final în minutul 74, cu o execuție de generic din marginea careului.

Reghecampf a identificat marea problemă a lui FCSB

La finalul partidei, Laurențiu Reghecampf, antrenorul Universității Craiova, a explicat cum a reușit să îi surprindă pe cei de la FCSB, a vorbit despre problemele adversarilor și s-a arătat foarte mulțumit de prestația elevilor săi.

Tehnicianul oltenilor spune că lupta la titlu nu s-a încheiat, în ciuda faptului că FCSB poate rămâne la opt puncte în spatele liderului CFR Cluj după această etapă.

"A fost un meci greu. FCSB e o echipă foarte bună, foarte periculoasă când are balonul, jucători cu personalitate, cu calitate. Noi ne-am apărat bine, am avut și șansă la câteva ocazii mari pe care ei le-au ratat, dar sunt foarte fericit de ce au arătat azi băieții ca randament. Și-au dat viața, au încercat să facă ceea ce am vorbit, să urmărească omul care pleacă după ce lovește balonul. Asta e principala armă a celor de la FCSB, dau și pleacă și sunt foarte periculoși. Am stat destul de bine la fazele fixe, câteva sincope, dar e normal la final. În mare, sunt fericit pentru rezultat.

Nu este neașteptat rezultatul. S-a vorbit foarte mult pe această temă (n.r - problemele de lot), dar niciodată n-am spus că jucătorii nu vor participa la meci. Am spus doar că sunt jucători care nu au participat la antrenamente câteva zile. Au fost șase-șapte jucători nu au făcut antrenamente în primele 3-4 zile după meciul de la Voluntari.

Dacă vă aduceți aminte meciul din toamnă, când am pierdut 3-2 în ultimul minut, am avut câteva șanse foarte mari la 2-2, puteam marca și să câștigăm. Pentru noi, înfrângerea a fost foarte dureroasă pentru că jucătorii jucaseră foarte bine. Azi au fost mult mai concentrați, au făcut ce am discutat și știam că avem calitatea necesară pentru a-i bate pe cei de la FCSB.

V-am spus asta, majoritatea jucătorilor ofensivi de la FCSB își pot schimba poziția, pot juca pe oricare poziție din față. Bineînțeles, la un moment dat trebuie să existe o ordine, o disciplină în ceea ce se face pe teren, dar asta nu e problema mea, ci a celor de la FCSB, ei trebuie să regleze acest lucru. Eu le-am spus jucătorilor mei că vor încerca să-și schimbe pozițiile, să joace dintr-o atingere, din două pentru că au o calitate foarte bună cei de la FCSB.

Ne-am învățat lecția de la meciul trecut. La fiecare lovitură de aut am avut probleme și am alergat pe contraatac. Am hotărât ca la meciul acesta să nu mai existe aut scurt, ci doar aut în careu, aruncat la bătaie, să facem ceea ce lor nu le place. În momentul când pui FCSB sub presiune, când ai jucători de calitate la mijlocul terenului, au mari probleme pe această tranziție negativă.

Mihai (n.r - Rotaru) nu vine după meciuri de obicei, vorbim după două zile. Nu contează, câștigăm, pierdem, același lucru se întâmplă. Dacă vă aduceți aminte, și ei s-au bucurat foarte tare la acel 3-2 în ultimul minut. Se întoarce roata, așa e în fotbal. Vine următorul meci și atunci trebuie să vedem ce facem. E o regulă impusă de el (n.r - patronul Mihai Rotaru), nu de mine. El nu dorește foarte mult să vorbim după meciuri. Încercăm să ne punem la punct gânduri, să analizăm ce trebuie și vorbim a doua-a treia zi după meci.

Bineînțeles că îi aplaud (n.r - pe fanii lui FCSB). Ce am trăit eu aici cu Steaua și FCSB n-am cum să uit niciodată. Indiferent unde voi antrena, această echipă rămâne în inima mea. Ne-am calificat în Champions League, în primăvara Europa League, aceste lucruri nu pot fi șterse niciodată.

(n.r - lupta la titlu) Eu zic să mai așteptați. Urmează un meci Craiova - CFR, CFR mai are un meci mâine, au și ei de jucat împotriva FCSB. Chiar dacă sunt multe puncte, eu zic să așteptați. Bineînțeles, ne dorim să câștigăm contra lui CFR", a spus Reghecampf.

Universitatea Craiova a urcat pe locul 3, cu 33 de puncte, la patru lungimi în spatele lui FCSB, iar în runda următoare va înfrunta liderul CFR Cluj, pe teren propriu.