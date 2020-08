Reghe spunea ca "e bomba atomica", iar Becali credea ca va lua 50 de milioane de euro pe el! Surpriza URIASA: fotbalistul a ajuns acum in liga a 3-a

Are doar 23 de ani, insa e departe de sperantele puse in el!

Robert Valceanu, fotbalist promovat la prima echipa a Stelei de Reghecampf in 2013, a fost liber de contract timp de 7 luni, dupa despartirea de Metaloglobus. Valceanu s-a inteles acum cu Braila, una dintre codasele sezonului trecut din liga a 3-a. Va juca langa Dunare, sub comanda lui Florentin Petre.

Despre Valceanu, patronul FCSB Gigi Becali spune ca va ajunge 'jucator de 50 de milioane de euro'.

In total, la prima echipa a actualei FCSB Valceanu a jucat 18 meciuri si a marcat de doua ori. A fost imprumutat la Voluntari sau UTA, apoi a semnat ca jucator liber de contract cu Astra, in 2017. La Giurgiu n-a prins decat doua partide la prima echipa, una in campionat si una in preliminariile europene. Valceanu a fost legat in ulimele doua sezoane de Metaloglobus, unde a jucat de 23 de ori si a marcat de doua ori intr-un an si jumatate. Mijlocasul ofensiv de 1,66 are si 3 aparitii in nationala U17 a Romaniei.