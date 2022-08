Reacție vehementă a lui Erik Lincar despre posibilitatea de a pleca de la U Cluj: "Asta ar fi ultima!"

Echipa lui Erik Lincar a ajuns la patru înfrângeri consecutive, iar nou-promovata are doar două puncte în primele șase runde, ocupând penultimul loc. Totuși, Universitatea Cluj a arătat un joc destul de spectaculos, cu numeroase ocazii ratate în fiecare meci de până acum.

Ce spune Erik Lincar despre posibilitatea de a pleca de la U Cluj

În ultimele zile, în presă au apărut informații potrivit cărora Erik Lincar ar urma să fie demis de la U Cluj, însă tehnicianul spune că sunt doar "anumite presiuni, chiar manipulări", subliniind că nu a discutat cu nimeni din conducere despre această posibilitate.

Lincar a anunțat că mai are bani de primit de la Universitatea Cluj, însă nu se va opune în cazul în care conducerea va decide să renunțe la serviciile sale.

"Până la primirea golului am reușit să-i ducem pe cei de la Sepsi în jocul pe care ni l-am dorit. Nu i-am lăsat să-și etaleze calitățile tehnice, să-și construiască ocazii de gol. Am avut și noi două-trei situații, dar din nou nu am fost inspirați.

Nici nu știu ce să spun. E clar că și jucătorii sunt din punct de vedere mental destul de jos. E a patra înfrângere. Mai ales că am revenit acasă speram și eu într-o victorie. Au muncit foarte mult, au alergat, nu le pot reproșa asta, dar în fotbal trebuie să profiți de toate situațiile pe care le ai. Cei de la Sepsi, la prima ocazie mai bună și pe o greșeală personalăt, au reușit să marcheze.

În România încearcă să se creeze tot timpul anumite presiuni, chiar manipulări pot să spun. Știu foarte bine ce se întâmplă în lumea presei, nu vreau să acuz pe nimeni. N-am avut nicio discuție cu nimeni. La un moment dat se spunea că nu vreau să-mi reziliez contractul, situație care chiar mă deranjează. Putea să apară o știre că Lincar e sub presiune sau alte situații, dar nu în niște detalii în care să pui într-o lumină foarte proastă pe cineva care a muncit la U Cluj, a reușit să promoveze echipa în Liga 1 și chiar nu cred că rămânerea sau plecarea mea stă într-o situație financiară.

Eu mai am de primit bani la clubul ăsta pentru performanța pe care am făcut-o, așa că chiar nu va fi o problemă. Dar nici să aduc eu bani de acasă ca să plec. Asta ar fi ultima! Eu tot timpul am spus: antrenorii vin cu mult entuziasm la orice echipă. La fel trebuie să te aștepți și în momentul când pleci. Asta e meseria noastră. Până acum am antrenat vreo 12 echipe. Am venit de 12 ori, am plecat de 12 ori. Las o muncă în spate, dar trebuie să fiu foarte conștient că, din păcate, în ultimele patru etape am pierdut. Ok, la un moment dat jocul a fost foarte bun. Azi am vrut să fiu mult mai eficient, dar nu a ieșit nici de data asta. Poate e nevoie de o schimbare, de o altă energie. Poate că jucătorii vor avea două ocazii și vor marca două goluri în alte meciuri", a spus Erik Lincar.

U Cluj ocupă locul 15 în Superliga după 6 etape, cu doar două puncte acumulate, singura echipă pe care o devansează fiind CS Mioveni.

În runda următoare, formația ardeleană va juca în deplasare, contra lui FC Voluntari.