Unul dintre cele mai memorabile momente din duelurile cu francezii a fost golul marcat de Nicolae Dică în remiza 1-1 din 2006, după o pasă decisivă de la Sorin Paraschiv. Faza respectivă a rămas în amintirea fanilor și datorită celebrării inedite a lui Dică, a șchiopătat după ce a înscris.



Bănel Nicoliță a explicat cum a reacționat atunci



"Chiar am crezut că Dică s-a accidentat! Am fugit spre el și l-am întrebat: 'Băi, Dică, ești ok?'. Dar el mi-a zis: 'Stai, frate, liniștit, că am dat gol'. Bravo, Dicuță!", a povestit fostul mijlocaș, pentru PRO TV și Sport.ro.



Lyon a dominat întâlnirile directe cu FCSB, cu trei victorii și un egal în duelurile din Liga Campionilor. La acel moment, francezii aveau în echipă jucători de top precum Juninho Pernambucano, Malouda, Toulalan și un tânăr Karim Benzema.



În cazul în care FCSB reușește o nouă surpriză în Europa League, ar putea întâlni în sferturi un adversar și mai puternic, precum Real Sociedad sau Manchester United.