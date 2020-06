Reactia vehementa a lui Mitica Dragomir! Fostul sef de la LPF ataca Guvernul pentru deciziile luate: "Au nenoricit sportul! Nu inteleg unde vor sa ajunga"

Mitica Dragomir nu intelege de ce fotbalul din Romania s-ar juca fara spectatori si considera ca deciziile luate de Guvern sunt niste aberatii.

De asemenea, el spune ca vremea coronavirusului este aproape de sfarsit si ca totul ar trebui sa se intoarca la normalitate.

"In fiecare domeniu de activitate trebuie sa vorbeasca specialistii, noi trebuie sa respectam toate indicatiile profesorilor si sa ne vedem de treaba. Toata Europa a dat drumul la sport. Sunt niste aberatii, niste idei idioate, ale unor oameni care habar nu au. Eu am trecut ieri prin parcul Herastrau si am vazut terasele, erau full, la 30 de cm. Fotbalul sa fie oprit? De ce? Se mai imbolnaveste vreunul, un sportiv, il duce la Spitalul de Boli Infectioase. Acum nu prea mai mor oamenii, avem 2-3 cazuri de mortalitate si se stinge focarul. Categoric se va juca cu spectatori pana la finalul sezonului. Vine caldura, vad ca in toata lumea a lasat-o mai moale coronavirusul. Noi avem mortalitate decat altii si suntem mai ai dracu decat ei. Au nenorocit sportul, turismul. Nu inteleg unde vor sa ajunga!, a declarat "oracolul din Balcesti" pentru PRO X.

Dragomir a declarat ca nu are cum sa isi deschida hotelul si ca i-a lasat pe cei de le Rapid sa il foloseasca pe vremea pandemiei.

"Definitiv, de 3 luni de zile e inchis, oamenii in somaj, acum fiul meu a dat hotelul echipei Rapid. Se lafaie aia prin tot hotelul pe acolo. Ei isi aduc mancare, ei sunt stapanii hotelului. Numai cate doi, cate doi, nu am vazut asa ceva. Au ganduri mari de promovare, e treaba serioasa la Rapid, am observat", a declarata Dumitru Dragomir.