Reacția lui Mutu după Rapid - U Cluj 1-0. Ce spune despre plecarea lui Kait și transferurile lui Drăguș și Paraschiv

Unicul gol al meciului a fost marcat de Marko Dugandzic, în minutul 80, din penalty. George Găman a acordat lovitură de la 11 metri pentru un henț comis în careu de Ispas, după un șut din apropiere al lui Săpunaru.

Tehnicianul Rapidului crede că suporterii au avut un aport important în victoria giuleștenilor.

Adrian Mutu: ”Am comtrolat meciul pe toată durata lui”

„A fost o seară grea, un meci dificil, mă bucur că am câștigat într-un final, chiar dacă am controlat meciul pe toată durata lui. Am încercat să atacăm tot timpul și să fim atenți, în același timp, în apărare. Totul s-a terminat cu bine, o victorie muncită și meritată. Nu mi-a trecut prin minte acest gând, mă gândeam doar la posibilitatea pe care o vom avea să înscriem.

Cred că mă așteptam să fie un meci greu și o probă de maturitate de care vorbeam. Nu era ușor să te concentrezi, ei n-aveau nimic de pierdut, pe un stadion de genul acesta se dezlănțuie și pun probleme. Important e să ne recuperăm bine și mergem la Voluntari cu gândul de a câștiga.

Eu cred că, după minutul 60, s-a simțit foarte tare suportul pe care l-au adus. Poate doar cei care au fost prezenți la stadion au simțit ce înseamnă când tot stadionul strigă din inimă, pentru Rapid”, a spus Adrian Mutu.

Întrebat dacă îi este teamă că Mattias Kait va pleca de la Rapid pe finalul perioadei de mercato, Mutu a oferit un răspuns clar: ”Nu, pentru că nu va pleca nicăieri”.

Mutu nu a vurt să ofere un răspuns clar când a fost întrebat dacă Daniel Paraschiv și Denis Drăguș reprezintă o soluție pentru Rapid: ”Pot să spun doar că sunt doi jucători interesanți, cred că e inutil să mă repet. Știți părerea mea despre această situație. Vom vedea!”

Rapid a ajuns la a treia victorie consecutivă în Liga 1 și este pe primul loc, cu 18 puncte, la trei puncte de Farul, care are un meci mai puțin, cel cu FCSB. De partea cealaltă, Universitatea Cluj rămâne pe locul 14, cu trei puncte.

În următoarea etapă, Rapid va juca în deplasare, cu FC Voluntari, în timp ce Universitatea Cluj va primi vizita celor de la FCU Craiova