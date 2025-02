Moldovenii s-au confruntat cu echipa din Crâng într-un meci care a contat pentru etapa #25 din sezonul regulat al SuperLigii României. FC Botoșani s-a impus cu 2-0 și a obținut toate cele trei puncte.



Reacția lui Leo Grozavu după victoria lui FC Botoșani la Buzău: ”Râde lumea de mine dacă zic asta”



Leo Grozavu, antrenorul lui FC Botoșani, a ținut să evidențieze faptul că elevii săi au făcut o partidă bună, dar și că echipa sa putea puncta de mai multe ori pe tabela de marcaj.



”E un ascendent moral, ai jucat cu o echipă cu care te vei lupta până la final pentru un loc salvator. În rest, sigur, sunt tot 3 puncte și nu vreau acum să părem modești. Băieții au făcut o partidă bună, cred că mai puteam să marcăm alte goluri.



Am dominat partida. Sigur, ne trebuie în continuare constanță, pentru că campionatul e lung. Nu am obținut încă nimic, am luat 3 puncte care vor fi un punct și jumătate.



Râde lumea de mine să zic că sunt nemulțumit când câștigi 2-0 în deplasare. Am avut atitudine bună, sigur, putem mult mai mult. Dacă ne gândim la ce situații de a marca am avut... nu din întâmplare suntem echipa cu unul dintre cele mai slabe atacuri. În cele 4 meciuri de la începutul anului am avut foarte multe ocazii, dar, din păcate, am marcat mult prea puțin.



(n.r. despre Adrian Chică-Roșă) Până la urmă, despre asta e vorba: trebuie să fii inspirat. L-am scos pe Lopez, dar nu neapărat pentru că nu a jucat bine. A făcut efort. Sunt meciuri din 3 în 3 zile și noi avem un program foarte greu. Trebuie să împărțim efortul și să dau minute și altor jucători. Când prind șansa, trebuie să profite de ea. Toată echipa a făcut un joc bun. Nu am primit gol și am marcat două.



Eu sper să fim pe drumul cel bun. Constanța e importantă. Degeaba câștigi un meci dacă după pierzi 4 sau 5. Trebuie să acumulezi puncte, pentru că ele sunt foarte importante la finalul clasamentului, la înjumătățire. Atunci se va juca pe puncte adevărate.



Ne dorim să aducem jucători noi, dar e greu. Suntem în discuții foarte multe cu mulți jucători, dar e greu. Suntem în nordul țării, locul din clasament nu e ofertant, sunt multe probleme”, a spus Leo Grozavu după meci.

