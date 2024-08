Reacția lui Ianis Stoica după ce și-a învins fosta echipă și a reușit un assist splendid contra lui FCSB

În prima repriză de la Sibiu, ambele echipe au avut câte un gol anulat. FC Hermannstadt a marcat prin Balaure în minutul 11, însă reușita nu a fost validată de VAR din cauza unui ofsaid. Campioana FCSB s-a bucurat și ea pentru un gol al lui Ngezana în prelungiri, însă Viorel Flueran a văzut un fault în atac comis de Florin Tănase.

Ianis Stoica: "FCSB cu siguranță va reveni și vor intra în Europa League"

În a doua repriză, FC Hermannstadt a deschis scorul în minutul 56, după un gol al lui Murgia venit în urma unei centrări perfecte a lui Ianis Stoica. Ronaldo Deaconu a închis tabela în minutul 90+6, la ultima fază.

Ianis Stoica (21 de ani), autorul unui assist splendid la golul reușit de Murgia, a vorbit și despre fosta sa echipă, FCSB, la care a crescut.

"Un meci special pentru mine, mă bucur că am luat cele trei puncte. Probabil că sunt axați acum pe Europa League și nu 100% pe campionat, dar cu siguranță vor reveni.

M-am gândit înainte de meci că joc împotriva unei echipe pentru care am un respect uriaș. Când am intrat pe teren, am uitat. A fost un sentiment uriaș, o mare contribuție pentru cariera mea o au cei de acolo. Eu cred că vor intra în Europa League, sper să își revină și în campionat

Referitor la lucrul de la sală, lucrez la un preparator fizic care a venit acum la echipă. Am o afecțiune, o pubalgie și tot lucrez cu el. Referitor la încredere, primesc încredere de la Mister, încerc să profit de ea și să mulțumesc pe toată lumea.

E sărbătoare în vestiar, vă dați seama. Să câștigi contra campioanei e un sentiment frumos, dar dacă ne încurcăm la Focșani sau nu batem la Iași e degeaba", a spus Ianis Stoica, atacantul lui FC Hermannstadt.

FC Hermannstadt a urcat pe locul 8 după victoria cu FCSB. Sibienii au acum 8 puncte și se pregătesc pentru duelul din play-off-ul Cupei României contra lui CSM Focșani.