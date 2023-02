Reacția lui Gică Hagi după victoria la limită cu UTA! Ce a spus despre reușita spectaculoasă a lui Mazilu

La finalul meciului, Gică Hagi și-a felicitat jucătorii pentru victorie și a reafirmat că lupta la titlu va fi una extrem de strânsă în acest sezon.

„S-au adaptat mai bine la suprafața de joc, în prim repriză. După, în repriza secundă, am început bine și cred că atunci a fost momentul nostru, când am și marcat. După, automat, ne-am retras și le-am dat voie să vină peste noi și și-au creat unele ocazii, dar apărătorii au jucat foarte bine.

Noi n-am jucat cu cinci oameni pe fund, defensiv, din contră, am jucat sistem 3-4-3, romb, ofensiv. În prima repriză am stat la mijlocul terenului, deci am făcut bine, în a doua, după gol ne-am retras puțin și de asta părea că jucăm în sistem cu cinci fundași.

Hagi l-a felicitat pe Mazilu pentru gol

Câteodată ca antrenor faci bine, alteori nu (n.r. - cu referire la faptul că l-a introdus în repriza secundă pe Mazilu și la cinci minute acesta a marcat). Inspirația. El are merite. Jucătorii au merite, pentru că ei sunt cei care muncesc pe teren. Noi doar luăm anumite decizii.

Am un lot bun, echilibrat și avem mult talent. Avem un lot bun, dar vom vedea. Lupta e grea”, a spus Gică Hagi la finalul meciului cu UTA Arad.

Farul rămâne pe primul loc după acest succes. Farul e neînvinsă de cinci etape, în care are patru victorii şi un egal. UTA a suferit a şasea sa înfrângere pe teren propriu în acest sezon.