Ardelenii vor disputa, în consecință, jocul la baraj împotriva celor de la FCU Craiova, pentru un loc în tururile preliminare ale competiției UEFA Europa Conference League.

Reacția lui Dan Petrescu, după ce s-a scris că va pleca de la CFR Cluj

Marți, 30 mai, presa din Asia a scris că Dan Petrescu va fi noul antrenor al celor de la Jeonbuk, o formație din primul eșalon al Coreei de Sud, însă asta se va întâmpla după ce tehnicianul va primi viza.

Dan Petrescu a vorbit în cadrul conferinței de presă premergătoare partidei cu FCU Craiova (joi, 20:30) și a precizat faptul că își dorește să rămână la echipa din Gruia, remarcând că mai are și un an de contract valabil.

„Mai am contract un an. Eu nu pot să ascult ofertele până patronul de la CFR nu-și dă acordul. Mai am contract un an, știți clauza pe care o am. Eu îmi doresc să rămân, depinde și de rezultatul cu U Craiova 1948.

Nu o să decid eu după meci dacă rămân. Eu vă zic realitatea, mai am un an de contract și vreau să-l duc la capăt dar nu depinde de mine. Se va știi mai bine după meciul de mâine.

Prin câte am trecut eu în 6 ani aici ce să mai zic. Bergodi e un antrenor senzațional, un gentleman. Asta e realitatea în momentul de față, mai am un an de contract. Nu am ce să zic, s-a mai întâmplat așa”, a spus Dan Petrescu.

Cariera de antrenor a lui Dan Petrescu

De-a lungul carierei sale, Dan Petrescu a stat pe banca tehnică a celor de la Sportul Studențesc, Rapid București, Wisla Krakow, Unirea Urziceni, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova, Al-Arabi SC, ASA Târgu Mureș, JS Suning, Al-Nasr, GZ Hengfeng, Kayserispor și CFR Cluj.

În cele trei mandate la CFR Cluj, Dan Petrescu și-a trecut în CV patru titluri de campion: 17/18, 18/19, 19/20, 21/22. Prima dată a câștigat campionatul României în stagiunae 2008/09, moment în care o dirija pe Unirea Urzicenu, echipă desființată în 2011.