Giuleștenii au deschis scorul în minutul 60 prin Antoine Baroan și tot francezul a dublat avantajul Rapidului 9 minute mai târziu. Hervin Ongenda a reușit să reducă din diferență abia în minutul 84.

Cristi Manea: ”Nu vreau să deranjez pe nimeni, să iau banii degeaba!”

La finalul meciului, Cristi Manea a anunțat că își dorește să plece de la Rapid, nemulțumit că și-a pierdut statutul de titular și nu mai joacă la fel de mult cât și-ar dori, lucru care, în opinia sa, îi va pune în pericol și convocarea la echipa națională.

În partida cu FC Botoșani, Manea a început pe banca tehnică, dar Costel Gâlcă l-a trimis în teren pe finalul primei reprize, după accidentarea lui Răzvan Onea. Fundașul lateral i-a pasat decisiv lui Antoine Baroan la prima reușită a francezului.

”Ce vă pot spune e că mă simt foarte bine, mereu când am intrat am dat tot ce am putut, dar e normal, când vezi că nu joci meci de meci titular, eu, care am pretenții să merg la echipa națională, normal că încerc să găsesc altceva.

Nu vreau să deranjez pe nimeni, să iau banii degeaba sau… Eu vreau să mă bucur de fotbal și să joc. Nu e ușor să intri de pe bancă. Nu știu, aștept să văd săptămânile următoare, pentru că mai e valabilă perioada de transferuri.

Momentan, acum mă focusez pe ce e aici, dar nu știi ce se poate întâmpla. Nu, nu am discutat cu antrenorul, nu am vrut. E decizia dumnealui. Îmi respect toți colegii, sunt ca frații mei. Cine crede dumnealui că merită să joace, să joace. Am spus că nu vreau să deranjez. Nu-i nicio problemă, se găsesc locuri de muncă”, a spus Cristi Manea la finalul jocului.