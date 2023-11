Ardelenii au ratat, astfel, șansa de a o devansa pe FCSB, care s-a împotmolit duminică seară pe Arena Națională cu Rapid București (1-2). CFR Cluj rămâne, astfel, pe locul doi la un punct de liderul campionatului.

Reacția lui Andrea Mandorlini, după ce CFR Cluj s-a împiedicat de FC Hermannstadt

După meci, Andrea Mandorlini și-a manifestat dezamăgirea și a subliniat că echipa ar fi trebuit să câștige. Totuși, tehnicianul italian a remarcat faptul că sezonul e lung și lupta la titlu încă nu s-a încheiat.

„Din păcate a fost un examen important pe care l-am picat în această seară. Campionatul e lung. În acest moment trăim multă amărăciune. Seara asta a fost una importantă, iar noi nu am fost bine.

Sigur, am încercat în acel moment să încercăm puțin mișcarea jucătorilor în teren. Poate, în această seară, mentalitatea... Am vrut, ne-am dorit, dar am avut puține șanse. Nu am fost concreți în fața porții.

Am avut posesie, dar nu am fost periculoși. Foarte puțin am fost periculoși. Era un meci important pe care nu trebuia să-l pierdem. Am pierdut un examen important.

Sigur, putem vorbi mult despre acest meci. Ne doream să fim acolo pe primul loc, doar că una e să vorbești, alta e să demonstrezi. Vom munci în continuare”, a spus Andrea Mandorlini după meci.

FC Hermannstadt - CFR Cluj 1-0

După o primă repriză tăcută, fără prea mari ocazii pe spațiile porților, Neguț a deschis scorul în minutul 61 din pasa lui Paraschiv. Jucătorul a mai dat lovitura o dată în repriza secundă, în minutul 66, doar că reușita a fost invalidată din cauza unui ofsaid.

Pentru CFR Cluj urmează meciul din deplasare cu Poli Iași de sâmbătă, 11 noiembrie, de la ora 18:45, în timp ce FC Hermannstadt va merge la Ovidiu pentru confruntarea cu Farul Constanța din aceeași zi, doar că de la ora 21:00.

Echipele de start

FC Hermannstadt: Căbuz - Medina, Găman, Bejan, Butean - Balaure, S. Mino, Alhassan, Jipa - Neguț, Paraschiv

Rezerve: Muțiu - Stoica, Antoche, Biceanu, Petrescu, Bărbuț, A. Oroian, Bucuroiu, Fonseca

Antrenor: Marius Măldărășanu

CFR Cluj: Sava - Ajeti, Kresic, Ilie - Krasniqi, Tachtsidis, Muhar, Avonou, Camora - Otele, Bîrligea

Rezerve: Hindrich - Morgan, Mogoș, Cvek, Filip, Fica, Mihai, Konoplyanka, Juricic

Antrenor: Andrea Mandorlini