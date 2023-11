Peluza Nord mătură cu rivalii pe jos după ironiile apărute în urma meciului FCSB - Rapid: „Disperarea vă copleșește!”

FCSB a capitulat, pe teren propriu, în etapa cu numărul 15 din Superliga, scor 1-2, și a ajuns ținta ironiilor rivalilor de CSA Steaua.

Suporterii vicecampioanei au fost ironizați și pentru banner-ul pe care l-au afișat în debutul meciului, despre care cei de la Peluza Sud (fanii CSA Steaua) au susținut că este inspirat de pe internet.

Peluza Nord, mesaj pentru Peluza Sud

În replică, cei de la Peluza Nord le-au transmis un mesaj de mulțumire tuturor fanilor care au ales să rămână alături de echipa din prima ligă.

„Ce bucurie, ați reapărut. Fiecare moment în care vă vărsați frustrările pe net este o încântare pentru noi! Am înțeles, nu este vorba de 40.000 de mii de suporteri, că numărul nu contează! Am înțeles, nu este vorba de coregrafii afișate după ce au fost aflate de adversari și au apărut în toată presa!

Am înțeles, nu este despre coregrafii adresate unei echipe cu care nu ați jucat niciodată și pentru care nu existați! Am înțeles, nu este vorba de lecții de ultraserie predate pe foi la jandarmerie! Am înțeles, nu este vorba despre (probabil) sute de coregrafii cu Tom și Jerry, cu coperți din Iron Maiden sau Pink Floyd, Cu SuperEroi, cu Anime, cu Freddy Krueger sau Jason Voorheescare, cu desenele geniale de la PGWear.

Nu, este despre disperarea care vă copleșește când vorbiți despre noi, despre neputința voastră în ceea ce ne privește, despre faptul că existăm și mai ales că nu ne pasă deloc de voi.

Noi suntem simpli, mulțumim celor care au venit alături de noi, alături de echipă, indiferent de situație, de lucrurile nepotrivite din jurul echipei! Vă mulțumim tuturor, învățam din greșeli, creștem pe zi ce trece și ne hrănim cu ura oamenilor mici, oameni care nu contează!”, a fost mesajul transmis de Peluza Nord.

FCSB ocupă prima poziție în clasamentul Superligii, cu 31 de puncte, unul mai mult decât CFR Cluj, care are un meci mai puțin disputat.

Etapa următoare, vicecampioana primește vizita lui FCU Craiova, în etapa cu numărul 16, duminică, de la ora 21:00.