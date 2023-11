Ilie Stan transmite conducerii că așteaptă oferta și semnează! Surpriză mare în fotbalul românesc: ”N-am cum să refuz” 

Ilie Stan, ajuns la 56 de ani, este apropiat de președintele Consiliului Județean Buzău, alături de care s-a și afișat la un meci al Gloriei Buzău în Liga 2. De aici au început să apară speculații, că i-ar putea lua locul lui Andrei Prepeliță, chiar dacă echipa este pe locuri de play-off după fiecare etapă.

Apariția lui Stan la un meci al echipei pe care a mai pregătit-o a dat naștere mai multor speculații, dar, în plus, și Andrei Prepeliță a fost criticat de primărie și CJ Buzău, astfel că poate să plece curând de la echipă. Stan este un nume care îi poate lua locul, chiar primul pe listă conform informațiilor presei din Buzău.

Ilie Stan, pregătit să preia Gloria Buzău!

Acesta din urmă a transmis un mesaj clar, anume că nu poate refuza Gloria Buzău dacă îl va oferta, dar doar în cazul în care echipa va rămâne fără antrenor, fără Andrei Prepeliță în cazul de față.

”N-am nimic de declarat. Gloria are acum antrenor. Ce să vă spun mai mult? Astea se știu. Gloria e clubul meu de suflet, dacă n-am contract, nu-l voi refuza niciodată”, a spus Ilie Stan pentru buzoienii.ro.

Stan a fost ultima dată antrenor principal la Kazma SC, o formație din campionatul Kuweitului. Cu Ilie Stan pe banca tehnică, echipa a terminat sezonul trecut pe locul trei, cu 46 de puncte, după 28 de etape disputate.

Ilie Stan a fost ultima dată antrenor în Kuweit

Ilie Stan a antrenat ultima oară în România în perioada 28 iunie 2021 - 4 octombrie 2021, moment în care s-a aflat la cârma celor de la Corona Brașov. Ilie Stan a bifat atunci nouă partide pe banca brașovenilor, înregistrând o medie de un singur punct pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Ilie Stan s-a mai aflat, de-a lungul carierei de antrenor, pe banca tehnică a celor de la Al Seeb, SCM Gloria Buzău, Foolad, ASA Târgu Mureș, Al Shamal SC, Farul Constanța, Zakho SC, FC Brașov, FC Vaslui, Concordia Chiajna, FCSB, CS Mioveni, Victoria Brănești, FC Buzău, FCM Târgoviște și UTA Arad.

Antrenorul a câștigat în sezonul 2021-2022 Supercupa cu Al Seeb, iar în stagiunea 2009-2010 a reușit să o promoveze pe Victoria Brănești în primul eșalon, câștigând al doilea eșalon al României.

”Da, păi au fost discuții, cred că din săptămână în săptămână am discuții. Dar, știți cum sunt, cu impresarul, cu comisioane, cu relații, cu multe. Dar eu sper ca până la urmă să reușesc.

Din străinătate, din zona Golfului acolo, unde am fost. Caută foarte mult antrenori care au experiență. Este foarte greu să antrenezi acolo. Am ceva și prin România, dar deocamdată, nu am dat curs”, a spus Ilie Stan acum două săptămâni.

VIDEO Ilie Stan, la Poveștile Sport.ro