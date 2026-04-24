Florin Tănase a deschis scorul după doar 15 minute scurse din prima repriză. Decarul lui FCSB l-a învins pe Bălbărău de la 11 metri, cu o ”Panenka” superbă. Găman a dictat penalty pentru FCSB, după un henț comis în careu de Roche.

Scorul a devenit 2-0 în favoarea roș-albaștrilor în minutul 27. Tavi Popescu a recuperat un balon de la Paul Papp, a pătruns în careu și a trimis la colțul lung, din unghi, pe lângă Bălbărău.

Pentru Octavian Popescu, a fost primul gol din acest sezon. În anii trecuți, Tavi Popescu era considerat ”perla” lui Gigi Becali. Patronul roș-albaștrilor plănuia să încaseze sume imense în schimbul fotbalistului. Totuși, în ultima perioadă, fotbalistul a intrat într-un con de umbră, din cauza accidentărilor pe de o parte, dar și din cauza vieții extrasportive dezordonate.

Reacția galeriei celor de la FCSB a fost instantă la prima reușită din acest sezon a lui Tavi Popescu. Fanii roș-albaștrilor au început să îi scandeze numele fotbalistului de la FCSB.