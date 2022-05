Răzvan Zăvăleanu le dă speranțe fanilor lui Dinamo: ”Există o discuție cu un fond de investiții”

Sezonul dezastruos de Liga 1 a adus-o pe Dinamo în situația de a juca pentru prima oară la barajul de menținere/promovare în prima ligă, cu Universitatea Cluj. ”Câinii” au pierdut cu 2-0 la Cluj și sunt mai aproape ca niciodată de o retrogradare, prima din istoria de 74 de ani a clubului.

Răzvan Zăvăleanu le dă speranțe fnailor lui Dinamo: ”Există o discuție cu un fond de investiții”

O retrogradare ar putea fi echivalentul dezastrului în ”Ștefan cel Mare”, pentru că planul de reorganizare al clubului ar fi dat complet peste cap. Dinamo ar pierde banii din drepturile TV și, probabil, alte contracte de sponsorizare. Zăvăleanu spune că a purtat discuții cu reprezentanții unui fond de investiții, dar lucrurile s-au împotmolit.

„Sunt tot felul de litigii cu foști jucători de la Dinamo. Am cerut milioane de euro acționarilor, nu au doar drepturi, ci și obligații. Dacă nu își vor îndeplini și obligațiile există remedii legale.

Există o discuție cu un fond de investiții important care a făcut câțiva pași înapoi din cauza discuției cu brandul, însă am vorbit cu domnul Badea și există o anumită înțelegere”, a spus Zăvăleanu, la Digi Sport.

Adrian Mihalcea (46 ani) a terminat pe locul 6 cu Unirea Slobozia în playoff-ul Ligii 2 și nu a putut să o depășească pe Concordia Chiajna, având în vedere că CSA Steaua nu are drept de promovare, pentru a juca barajul pentru accederea în Liga 1.

Fostul internațional român este alături cu sufletul de Dinamo și speră ca clubul din Ștefan cel Mare să întoarcă scorul din tur și să obțină victoria care-i să-i asigure locul în primul eșalon.

„Cu siguranță voi fi fanul echipei din Ștefan cel Mare. Întotdeauna am fost și o să rămân. Nu am mai fost pe stadion la un meci al echipei Dinamo de când am fost dat afară. Eh, duminică voi fi pe stadion. Așa cred, așa îmi spune inima și voi fi acolo. Îmi doresc enorm să rămână în prima ligă.



Cred că pot întoarce rezultatul. Dacă eu am reușit cu Slobozia să nu pierd cu U Cluj, cred că cu puțină determină și mai multe concetrare băieții ăștia de la Dinamo pot întoarce rezultatul”, a declarat Adrian Mihalcea pentru Ora Exactă în Sport, la PRO Arena.