După ce Gigi Becali (67 de ani) a catalogat drept "minciună gogonată" posibila vânzare a lui Louis Munteanu (23 de ani) pentru 18 milioane de euro, replica patronului de la CFR Cluj, Ioan "Neluțu" Varga (56 de ani), nu s-a lăsat așteptată.



Finanțatorul din Gruia a ieșit la atac și a aruncat pe piață sume concrete pe care susține că le-a refuzat deja pentru golgheterul din sezonul trecut.



Gigi Becali a pornit conflictul, punând la îndoială suma avansată pentru transferul atacantului pe care și l-a dorit în trecut la FCSB. "Vreți să spun ce cred eu? Să nu se supere, să mă ierte. E minciună gogonată! Așa cred. Nu e jucător de 18 milioane! Nu a arătat încă ceva ca să facă 18 milioane", a tunat patronul roș-albaștrilor.



Varga: "Îi transmit public domnului Becali"



Răspunsul lui Varga a venit prompt și a fost la fel de tăios, dezvăluind oferte clare, "negru pe alb", pentru a demonstra că pretențiile sale financiare nu sunt simple artificii de negociere.



"Nu doresc să intru într-o polemică acum cu domnul Gigi Becali, cu atât mai mult cu cât nu e treaba dânsului ce facem noi la CFR Cluj. Vreau doar atât să-i transmit public domnului Becali, și nu neapărat domniei sale, ci să se știe adevărul. Am avut săptămânile trecute ofertă de 7,5 milioane de euro de la Dinamo Zagreb pe care am refuzat-o fără să ne mai gândim foarte mult", a zis Varga.



Mai mult, patronul ardelenilor a plusat cu o ofertă venită dintr-un campionat de top: "Și am avut ofertă de 10 milioane de euro de la Sevilla, care la un moment dat ne-a spus că ar putea să ne dea și mai mulți bani dacă reușește să vândă doi jucători. La fel, am refuzat și oferta de la Sevilla. Sunt două oferte negru pe alb, domnul Becali are relațiile dânsului și se poate interesa să vadă că este adevărat", a transmis acesta pentru Fanatik.



Louis Munteanu, adus în Gruia pentru 2,3 milioane de euro, a avut un sezon de excepție, în care a marcat 23 de goluri, devenind golgheterul Superligii. Performanțele sale au atras atenția cluburilor importante, iar CFR Cluj speră să realizeze cel mai scump transfer din istoria fotbalului românesc.